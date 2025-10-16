Autobus batek eta bi autok aurrez aurre jo dute Gasteizen, eta hainbat lagun zauritu dira, horietako bat larri
Istripua izan duen autoetako bat Udaltzaingoarena da. Ezbeharra 13:45 aldera gertatu da, Araba kalean, EHUko unibertsitate-campusetik hurbil. Zirkulazioa etenda dago une honetan.
Trafiko istripu larria gertatu da Gasteizen. Hainbat pertsona zauritu dira, eta horietako bat larri dago, autobus batek eta bi autok, tartean Udaltzaingoaren auto bat, elkar jo ostean, Gasteizko hirigunean.
Udaltzaingoak jakinarazi duenez, istripua 13:45 aldera gertatu da, Araba kalean, EHUko campusetik hurbil, eta ikerketa abiatu dute zer gertatu den argitzeko.
Antza, polizia-ibilgailuak aurrez aurre jo du Aldundiaren eskumenekoa den Alavabus autobusaren aurka.
Medikuak eta suhiltzaileak tokira bertara gerturatu dira, eta hainbat zauritu artatu dituzte. Oraingoz, bi pertsona eraman dituzte ospitalera, horietako bat, larri.
Istripuaren ondorioz, zirkulazioa etenda dago, eta horrek Tuvisako eta EIBko hiri autobusen 8. lineari ere eragiten dio. Gainera, hainbat geltoki daude zerbitzurik gabe, eta trafiko arazoak ere ugariak dira.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
"Gertatu zena ikertzea eta egia ezagutzea nahi dugu, behingoz Iurgigatik dolua hasteko"
Duela 5 urte, konfinamendu betean auto batek 11 urteko mutiko bat harrapatuta hil zuen Aulestin. Ordutik justizia bila aritu dira bere gurasoak baina istripu hutsa izan zela argudiatuz ez da gidariaren aurkako epaiketarik egin. Ostiral honetan, bide penaletik ez, baizik eta bide zibiletik, lehen aldiz entzungo du epaile batek umearen gurasoen eta gidariaren ahotik gertutakoa.
Hizkuntza gutxituak biziberritzeko arnasguneek duten garrantzia aztertuko dute egunotan Azpeitian
Nazioarteko konferentzia gaur eta bihar egingo da Gipuzkoako udalerriko Soreasu antzokian.
Meñika: "Nazioarteko presioa beharrezkoa da, Israelen estrategia genozida amaitzeko"
Gernika-Palestina plataformak deituta, milaka herritarrek hartu dute parte, gaur arratsaldean, 150 udalerritan baino gehiagotan egin diren mobilizazioetan. Protesta zaratsuen bidez, Israel Palestinan egiten ari den genozidioa salatu dute. Igor Meñika Gernika-Palestina taldeko eledunaren arabera, su-etena indarrean egonda ere, Israelen estrategia genozida ez da amaitu.
Palestinaren aldeko burrunba ozen entzun da Euskal Herrian
Hiriburuetako manifestazio jendetsuen ostean, milaka herritar atera dira arratsaldean kalera, Gazarentzat justizia eskatzeko eta Israelen okupazioa salatzeko.
Sunbillako auto-istripuan larri zauritutako 82 urteko gizonezkoa hil egin da
Nafarroako Unibertsitate Ospitalean zendu da, gaur, gizonezkoa. Istripua N-121-A errepidean gertatu zen, Larrakaitzeko tunelean. Bi autok eta bi kamioik talka egin zuten.
Gato Basque pintxoa izan da Euskal Herriko Pintxo Txapelketaren irabazlea
Gipuzkoako Batzar Nagusiek "Ipuscua"ren mila urteak oroitu dituzte Altzon
Gipuzkoako Batzar Nagusiek lurraldearen lehen aipamen idatziaren mila urteak oroitu dituzte Altzon egindako osoko bilkura batean, Imanol Pradales lehendakaria buru zela. Lehendakariak gure arbasoek utzi diguten ondarea nabarmendu du bere hitzaldian.
Bost urteko haur bat hil da Bermeon, eraikin bateko bosgarren solairutik erorita
Ezbeharra 15:30ean gertatu da, eta osasun-langileak bertaratu dira, haurra suspertzeko ahaleginetan, baina ez dute lortu.
Kamioi gidari bat hil da Muxikan, ibilgailuarekin trenbidera erorita
Errepidea itxita dago Muxikarako noranzkoan, istripua dela eta. Trenen zirkulazioa ere etenda dago Zugastieta eta Zornotzako geltokien artean.