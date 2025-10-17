Descubren varios grabados rupestres de hace más de 13 000 años en la cueva Santakutz de Mendaro

El hallazgo de arte parietal en la cueva de Santakutz, en Mendaro (Gipuzkoa), amplía el mapa del arte rupestre paleolítico en la zona y confirma la relevancia del valle del Deba en la prehistoria del territorio. El descubrimiento de grabados en esta cueva constituye el conjunto número 14 identificado en Gipuzkoa, y reabre un ciclo de investigaciones que había quedado interrumpido desde 2018.

En el interior de Santakutz se han identificado cuatro pequeños paneles con grabados antrópicos paleolíticos, entre los que destacan dos figuras inacabadas de animales (un bisonte y una cabra) y varios trazos no figurativos. Las características técnicas y la disposición de los grabados sugieren que fueron realizados de forma sincrónica.

La diputada de Cultura, Goizane Álvarez, el alcalde de Mendaro, Enetz Ezenarro, la arqueóloga María José Iriarte, del Grupo de Investigación en Prehistoria de la Universidad del País Vasco (EHU) y el arqueólogo César González Sainz, catedrático de la Universidad de Cantabria, han presentado en una rueda de prensa en Mendaro los detalles de este descubrimiento.

Álvarez ha destacado la relevancia del descubrimiento y la importancia de la cooperación entre instituciones. "Tras varios años sin nuevos descubrimientos de arte rupestre en Gipuzkoa, Mendaro vuelve a situar al territorio en el mapa del arte paleolítico", ha destacado.