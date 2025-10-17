SALUD
El nuevo Plan Oncológico presenta 142 medidas para mejorar la atención y la supervivencia

El Gobierno Vasco ha presentado el Plan Oncológico Integral 2025-2030, centrado en la prevención, la detección precoz y la atención personalizada. El documento, elaborado con participación de pacientes y profesionales, incluye 142 acciones para reforzar la equidad y la innovación en los tratamientos.
Euskaraz irakurri: Plan Onkologiko berriak 142 neurri ditu arreta eta biziraupena hobetzeko
author image

EITB

Última actualización

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha dado a conocer este jueves en Bilbao el Plan Oncológico Integral de Euskadi 2025-2030, una estrategia que busca mejorar la supervivencia y la calidad de vida de las personas con cáncer.

El plan, fruto de un amplio proceso participativo, prioriza la prevención, la detección precoz y la atención equitativa y personalizada, e incorpora medidas como las consultas no presenciales o una mayor comunicación con el personal sanitario para resolver dudas y ofrecer acompañamiento durante todo el proceso asistencial.

El documento contempla siete áreas prioritarias y 35 objetivos, que abarcan desde la promoción de hábitos saludables hasta la investigación e innovación en tratamientos. También refuerza la coordinación entre niveles asistenciales y la continuidad de cuidados, desde el diagnóstico hasta la fase de seguimiento o los cuidados paliativos.

Entre las novedades, destaca la apuesta por los tratamientos avanzados, como las terapias celulares, biológicas o la protonterapia, que se incorporarán progresivamente a la cartera de servicios de Osakidetza. Además, se promueve la rehabilitación hospitalaria y el acceso a recursos sociales, educativos y laborales para facilitar la integración de pacientes y supervivientes.

El consejero Martínez ha subrayado que el nuevo plan “amplía y transforma el anterior (2018-2023) con una visión más equitativa, innovadora y centrada en las personas”, y ha valorado la implicación de los profesionales y asociaciones de pacientes en su elaboración.

Alineado con las estrategias europeas y con el Pacto Vasco de Salud, el Plan constituye el principal instrumento del sistema sanitario vasco para abordar una de las principales causas de mortalidad en Euskadi: el cáncer representa el 33,8 % de las muertes en hombres y el 22,3 % en mujeres.

