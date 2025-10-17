OSASUNA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Plan Onkologiko berriak 142 neurri biltzen ditu arreta eta biziraupena hobetzeko

Eusko Jaurlaritzak 2025-2030 Plan Onkologiko Integrala aurkeztu du, prebentzioan, detekzio goiztiarrean eta arreta pertsonalizatuan oinarritua. Dokumentuak, paziente eta profesionalen partaidetzarekin egina, tratamenduetan ekitatea eta berrikuntza indartzeko 142 ekintza biltzen ditu.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Alberto Martinez Osasun sailburuak Euskadiko 2025-2030 Plan Onkologiko Integrala aurkeztu du, minbizia duten pertsonen biziraupena eta bizi-kalitatea hobetzea helburu duen estrategia.

Planak, partaidetza-prozesu zabal baten ondorioz, prebentzioa, detekzio goiztiarra eta arreta ekitatiboa eta pertsonalizatua lehenesten ditu. Gainera,  hainbat neurri hartzen ditu, hala nola aurrez aurrekoak ez diren kontsultak edo osasun-langileekin komunikazio handiagoa izatea zalantzak argitzeko eta prozesu osoan zehar laguntza eskaintzeko.

Dokumentuak lehentasunezko zazpi arlo eta 35 helburu biltzen ditu, ohitura osasungarrien sustapenetik hasi eta tratamenduen ikerketa eta berrikuntzaraino. Halaber, laguntza-mailen eta zainketen jarraitutasunaren arteko koordinazioa indartzen du, diagnostikotik hasi eta jarraipen-faseraino edo zainketa aringarrietaraino.

Berrikuntzen artean, tratamendu aurreratuen aldeko apustua nabarmentzen da, hala nola terapia zelularrak, biologikoak edo protonterapia, Osakidetzako zerbitzu-zorroan pixkanaka sartuko direnak. Gainera, ospitaleko errehabilitazioa eta gizarte-, hezkuntza- eta lan-baliabideak eskuratzea sustatzen da, pazienteen eta bizirik atera direnen integrazioa errazteko.

Martinez sailburuak azpimarratu duenez, plan berriak "aurrekoa (2018-2023) zabaldu eta eraldatzen du, ikuspegi bidezkoago, berritzaileago eta pertsonengan zentratuago batekin", eta profesionalen eta pazienteen elkarteen inplikazioa baloratu du.

Europako estrategiekin eta Osasunaren Euskal Itunarekin lerrokatuta, plana euskal osasun-sistemaren tresna nagusia da Euskadiko heriotza-kausa nagusietako bati heltzeko: minbizia gizonen heriotzen % 33,8 da, eta emakumeen % 22,3.

Osakidetza Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

DLS Personas sin hogar
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pobreziaren erradiografia Euskadin: Gora egin du arreta-zentroetan lo egiten duten pertsonen kopuruak

Euskadiko biztanleriaren % 15 inguru pobrezia-arriskuan edo gizarte-bazterketako egoeran dago. Hala ondorioztatu du Espainiako Estatistikako Erakundearen azken inkestak. Eustatek, bere aldetik, ziurtatu du egunero 4.000 pertsonak baino gehiagok egiten dutela lo Euskal Autonomia Erkidegoan zehar dauden gizarte-zentroetan. Zifra hori 2024. urteari dagokio, eta % 24ko igoera da 2022an egindako inkestarekin alderatuz gero.

Gehiago kargatu