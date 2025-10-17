Plan Onkologiko berriak 142 neurri biltzen ditu arreta eta biziraupena hobetzeko
Eusko Jaurlaritzak 2025-2030 Plan Onkologiko Integrala aurkeztu du, prebentzioan, detekzio goiztiarrean eta arreta pertsonalizatuan oinarritua. Dokumentuak, paziente eta profesionalen partaidetzarekin egina, tratamenduetan ekitatea eta berrikuntza indartzeko 142 ekintza biltzen ditu.
Alberto Martinez Osasun sailburuak Euskadiko 2025-2030 Plan Onkologiko Integrala aurkeztu du, minbizia duten pertsonen biziraupena eta bizi-kalitatea hobetzea helburu duen estrategia.
Planak, partaidetza-prozesu zabal baten ondorioz, prebentzioa, detekzio goiztiarra eta arreta ekitatiboa eta pertsonalizatua lehenesten ditu. Gainera, hainbat neurri hartzen ditu, hala nola aurrez aurrekoak ez diren kontsultak edo osasun-langileekin komunikazio handiagoa izatea zalantzak argitzeko eta prozesu osoan zehar laguntza eskaintzeko.
Dokumentuak lehentasunezko zazpi arlo eta 35 helburu biltzen ditu, ohitura osasungarrien sustapenetik hasi eta tratamenduen ikerketa eta berrikuntzaraino. Halaber, laguntza-mailen eta zainketen jarraitutasunaren arteko koordinazioa indartzen du, diagnostikotik hasi eta jarraipen-faseraino edo zainketa aringarrietaraino.
Berrikuntzen artean, tratamendu aurreratuen aldeko apustua nabarmentzen da, hala nola terapia zelularrak, biologikoak edo protonterapia, Osakidetzako zerbitzu-zorroan pixkanaka sartuko direnak. Gainera, ospitaleko errehabilitazioa eta gizarte-, hezkuntza- eta lan-baliabideak eskuratzea sustatzen da, pazienteen eta bizirik atera direnen integrazioa errazteko.
Martinez sailburuak azpimarratu duenez, plan berriak "aurrekoa (2018-2023) zabaldu eta eraldatzen du, ikuspegi bidezkoago, berritzaileago eta pertsonengan zentratuago batekin", eta profesionalen eta pazienteen elkarteen inplikazioa baloratu du.
Europako estrategiekin eta Osasunaren Euskal Itunarekin lerrokatuta, plana euskal osasun-sistemaren tresna nagusia da Euskadiko heriotza-kausa nagusietako bati heltzeko: minbizia gizonen heriotzen % 33,8 da, eta emakumeen % 22,3.
