Este viernes arranca en el Juzgado de Primera Instancia de Gernika el juicio por el atropello mortal de Iurgi Beraza, de 11 años, en mayo de 2020 en Aulesti (Bizkaia).

El caso llegará finalmente a juicio después de que se cerrará la vía penal.

La vista civil, que arrancará a las 10:30 horas, tratará de determinar la responsabilidad de la aseguradora del vehículo implicado.

En la primera jornada testificarán cuatro ertzainas que participaron en la investigación y dos peritos que expondrán sus valoraciones técnicas sobre la dinámica del accidente y la posible responsabilidad del conductor implicado.

El 21 de mayo de 2020, en pleno confinamiento por la covid-19, un coche atropelló mortalmente a Iurgi en el barrio Zubero de Aulesti.

El accidente se produjo sobre las 20:37 horas en una pista rural. En esa franja horaria las únicas personas que podían estar en la vía pública eran menores, e Iurgi salió de casa para dar un paseo con su bicicleta.

El coche viajaba a gran velocidad, según afirman los progenitores del menor.

Desde entonces los padres del menor han intentado buscar justicia, pero el caso se cerró por la vía penal argumentando que había sido un fatal accidente.

Los progenitores de Iurgi iniciaron un pleito civil en el que reclaman indemnizaciones a la aseguradora del vehículo que causó el atropello.