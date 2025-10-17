Arranca el juicio por el atropello mortal de Iurgi Beraza en 2020 en Aulesti
Cerrada la vía penal, el Juzgado de Primera Instancia de Gernika acogerá la vista civil para determinar la responsabilidad de la aseguradora del vehículo implicado.
Este viernes arranca en el Juzgado de Primera Instancia de Gernika el juicio por el atropello mortal de Iurgi Beraza, de 11 años, en mayo de 2020 en Aulesti (Bizkaia).
El caso llegará finalmente a juicio después de que se cerrará la vía penal.
La vista civil, que arrancará a las 10:30 horas, tratará de determinar la responsabilidad de la aseguradora del vehículo implicado.
En la primera jornada testificarán cuatro ertzainas que participaron en la investigación y dos peritos que expondrán sus valoraciones técnicas sobre la dinámica del accidente y la posible responsabilidad del conductor implicado.
El 21 de mayo de 2020, en pleno confinamiento por la covid-19, un coche atropelló mortalmente a Iurgi en el barrio Zubero de Aulesti.
El accidente se produjo sobre las 20:37 horas en una pista rural. En esa franja horaria las únicas personas que podían estar en la vía pública eran menores, e Iurgi salió de casa para dar un paseo con su bicicleta.
El coche viajaba a gran velocidad, según afirman los progenitores del menor.
Desde entonces los padres del menor han intentado buscar justicia, pero el caso se cerró por la vía penal argumentando que había sido un fatal accidente.
Los progenitores de Iurgi iniciaron un pleito civil en el que reclaman indemnizaciones a la aseguradora del vehículo que causó el atropello.
Más noticias sobre sociedad
Rescatan a una mujer encerrada en un caserío en Bilbao entre basura y cadáveres de gatos
La puerta del cuarto estaba atada con cuerdas que los agentes cortaron para poder entrar y atender a la mujer. En la vivienda había cadáveres de gatos y pájaros, además de perros heridos y en malas condiciones. La Ertzaintza busca al hijo de la anciana, de 60 años y con numerosos antecedentes policiales.
Será noticia: Asesinato en Zarautz, Día Internacional de la Pobreza y puertas abiertas en Goe
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Zarautz se concentrará esta tarde en repulsa por el asesinato de una mujer en la localidad
El Ayuntamiento de Zarautz ha convocado a la ciudadanía a una concentración en Lege Zaharren Plaza, a las 19:00 horas, tras la detención de un hombre de 47 años por el presunto homicidio de una mujer de 53. Instituciones y colectivos han mostrado su condena y apoyo al entorno de la víctima.
Radiografía de la pobreza en Euskadi: Crece el número de personas que duermen en centros sociales
Alrededor de un 15% de la población de Euskadi está en riesgo de pobreza o en situación de exclusión social. Así lo concluye la última encuesta del Instituo Nacional de Estadística. Por su parte, Eustat asegura que, cada día, más de 4.000 personas duermen en centros sociales habilitados a lo largo y ancho de la Comunidad Autónoma Vasca. Una cifra que corresponde al año 2024, y que supone un incremento del 24% si lo comparamos con la encuesta realizada en 2022.
Menos accidentes, más conciencia: el desafío de la seguridad vial en Euskadi
A pesar de registrar la cifra más baja de personas fallecidas en carreteras en décadas, las autoridades insisten en que todavía queda mucho por hacer.
37 vidas perdidas en Euskadi en 2024: ¿cómo prevenir más tragedias?
Hablamos con Estíbaliz Olabarri, directora de Tráfico del Gobierno Vasco, y Rosa María Trinidad de la asociación Stop Violencia Vial, sobre educación, concienciación y los retos actuales para lograr carreteras más seguras. Sus testimonios muestran cómo la prevención puede salvar vidas.
Hondarribia acoge la grabación del videoclip de EITB Maratoia, con participación de miembros de Nagusilan
La campaña del maratón de este año quiere poner el foco en un envejecimiento saludable y hemos visto a los voluntarios de Nagusilan bailar al son de la canción "Euskal rock 'n roll" de Niko Etxart.
El consulado de Venezuela permanece cerrado "por causa mayor"
Las oficinas están llenas de cajas y, al parecer, se debe a una fuga. Venezolanos Bilbao Bizkaia denuncia desinformación y abandono, dado que gran parte de su documentación se encuentra en esta oficina.
La exposición World Press Photo, en Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz acoge la exposición de las mejores imágenes del fotoperiodismo del último año. Hay imágenes de medio mundo, y muchas reflejan la situación de Palestina.