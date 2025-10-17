Gaur hasiko da Iurgi Berazaren heriotza eragin zuen istripuaren epaiketa
Bide penala itxita, epaiketa zibila hasiko da Gernikako Lehen Auzialdiko Epaitegian, ezbeharrean inplikatutako ibilgailuaren aseguru etxearen erantzukizuna argitzeko.
Ostiral honetan hasiko da Gernikako Lehen Auzialdiko Epaitegian, 2020ko maiatzean, Aulestin, Iurgi Beraza 11 urteko haurraren heriotza eragin zuen istripuari buruzko epaiketa.
Bost urte baino gehiagoko borrokaren ondoren, azkenean kasua epaitegietara iritsiko da.
Epaiketa zibila 10:30ean hasiko da, ezbeharrean inplikatutako ibilgailuaren aseguru etxearen erantzukizuna argitzen saiatzeko.
Lehen saioan, ikerketan parte hartu zuten lau ertzainak eta bi perituk deklaratuko dute.
2020ko maiatzean, koronabirusaren pandemiak eragindako itxialdi betean, auto batek Iurgi harrapatu eta hil egin zuen Aulestiko Zubero auzoan.
Ezbeharra 20:37ak aldera gertatu zen, mendi bide batean. Ordu garai horretan, haurrak bakarrik atera ahal ziren kalera. Aukera hori baliatuz, bizikletan buelta bat ematera irten zen.
Autoa behar baino abiadura handian zihoan, adin txikikoaren gurasoen arabera.
Ordutik justizia bila aritu dira Iurgiren gurasoak, baina istripu hutsa izan zela argudiatuta ez da gidariaren aurkako epaiketa penalik egin.
Epaiketa zibilaren baitan, kalte ordaina eskatzen diote harrapaketa eragin zuen ibilgailuaren aseguru etxeari.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Bilboko baserri batean semeak giltzapetuta zuen emakume bat erreskatatu dute, zabor eta katuen gorpuen artean
Gelako atea sokaz lotuta zegoen, eta ertzainek moztu zuten, sartu eta emakumea artatu ahal izateko. Etxebizitzan katu eta txorien gorpuak zeuden, baita zauritutako eta egoera txarrean zeuden txakurrak ere. Ertzaintza 60 urteko adineko emakumearen semearen bila ari da, aurrekari polizial ugari dituena.
Albiste izango dira: Hilketa Zarautzen, Pobreziaren Nazioarteko Eguna eta ate irekiak Goen
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Elkarretaratzea egingo dute gaur arratsaldean Zarautzen emakume baten hilketa salatzeko
Zarauzko Udalak elkarretaratzea deitu du 19:00etan Lege Zaharren plazan, 47 urteko gizon bat atxilotu ostean, 53 urteko emakume bat hil izana leporatuta. Erakundeek eta kolektiboek gaitzespena eta babesa adierazi diote biktimaren inguruari.
Pobreziaren erradiografia Euskadin: Gora egin du arreta-zentroetan lo egiten duten pertsonen kopuruak
Euskadiko biztanleriaren % 15 inguru pobrezia-arriskuan edo gizarte-bazterketako egoeran dago. Hala ondorioztatu du Espainiako Estatistikako Erakundearen azken inkestak. Eustatek, bere aldetik, ziurtatu du egunero 4.000 pertsonak baino gehiagok egiten dutela lo Euskal Autonomia Erkidegoan zehar dauden gizarte-zentroetan. Zifra hori 2024. urteari dagokio, eta % 24ko igoera da 2022an egindako inkestarekin alderatuz gero.
37 lagun hil ziren iaz Euskadin: nola prebenitu tragedia gehiago?
Eusko Jaurlaritzako Trafiko zuzendari Estibaliz Olabarrirekin eta Stop Violencia Vial elkarteko Rosa Maria Trinidadekin hitz egin dugu, hezkuntzari, kontzientziazioari eta errepide seguruagoak lortzeko egungo erronkei buruz. Haien testigantzek agerian jartzen dute prebentzioa giltzarria dela bizitzak salbatzeko.
Istripu gutxiago, kontzientzia gehiago: bide-segurtasunaren erronka Euskadin
Azken hamarkadetako hildako kopururik txikiena erregistratu da, baina agintariek diote oraindik asko dagoela egiteko.
EITB Maratoiaren bideoklipa grabatu dute Hondarribian Nagusilan elkarteko kideekin
Maratoiaren aurtengo kanpainak zaharatzaro osasuntsuan jarri nahi du fokoa. Hala, Niko Etxarten “Euskal rock´n roll” kantuaren doinura, dantzan ikusi ditugu Nagusilan elkarteko boluntarioak.
Venezuelako kontsulatua itxita dago "aurreikusi gabeko arrazo batengatik"
Bulegoak kutxaz beteta daude eta, dirudienez, ihes baten ondorioz itxi behar izan dute. Venezolanos Bilbao Bizkaiak desinformazioa eta abandonua salatu ditu, bere dokumentazioaren zati handi bat Bilboko bulegoan baitago.
World Press Photo erakusketa, ikusgai Gasteizen
Urteko kazetaritza argazki onenak biltzen dituen World Press Photo erakusketa ikusgai dago Gasteizen. Mundu zabaleko irudiak daude, eta horietako askok Palestinako egoera islatzen dute.