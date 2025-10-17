EPAIKETA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gaur hasiko da Iurgi Berazaren heriotza eragin zuen istripuaren epaiketa

Bide penala itxita, epaiketa zibila hasiko da Gernikako Lehen Auzialdiko Epaitegian, ezbeharrean inplikatutako ibilgailuaren aseguru etxearen erantzukizuna argitzeko. 

Iurgi Berazaren gurasoak
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ostiral honetan hasiko da Gernikako Lehen Auzialdiko Epaitegian, 2020ko maiatzean, Aulestin, Iurgi Beraza 11 urteko haurraren heriotza eragin zuen istripuari buruzko epaiketa.

Bost urte baino gehiagoko borrokaren ondoren, azkenean kasua epaitegietara iritsiko da. 

Epaiketa zibila 10:30ean hasiko da, ezbeharrean inplikatutako ibilgailuaren aseguru etxearen erantzukizuna argitzen saiatzeko. 

Lehen saioan, ikerketan parte hartu zuten lau ertzainak eta bi perituk deklaratuko dute. 

2020ko maiatzean, koronabirusaren pandemiak eragindako itxialdi betean, auto batek Iurgi harrapatu eta hil egin zuen Aulestiko Zubero auzoan. 

Ezbeharra 20:37ak aldera gertatu zen, mendi bide batean. Ordu garai horretan, haurrak bakarrik atera ahal ziren kalera. Aukera hori baliatuz, bizikletan buelta bat ematera irten zen. 

Autoa behar baino abiadura handian zihoan, adin txikikoaren gurasoen arabera. 

Ordutik justizia bila aritu dira Iurgiren gurasoak, baina istripu hutsa izan zela argudiatuta ez da gidariaren aurkako epaiketa penalik egin

Epaiketa zibilaren baitan, kalte ordaina eskatzen diote harrapaketa eragin zuen ibilgailuaren aseguru etxeari

"Egia jakitea nahi dugu Iurgiren alde duelua egin ahal izateko"
Epaiketak Bizkaia Umeak Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

DLS Personas sin hogar
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pobreziaren erradiografia Euskadin: Gora egin du arreta-zentroetan lo egiten duten pertsonen kopuruak

Euskadiko biztanleriaren % 15 inguru pobrezia-arriskuan edo gizarte-bazterketako egoeran dago. Hala ondorioztatu du Espainiako Estatistikako Erakundearen azken inkestak. Eustatek, bere aldetik, ziurtatu du egunero 4.000 pertsonak baino gehiagok egiten dutela lo Euskal Autonomia Erkidegoan zehar dauden gizarte-zentroetan. Zifra hori 2024. urteari dagokio, eta % 24ko igoera da 2022an egindako inkestarekin alderatuz gero.

Gehiago kargatu