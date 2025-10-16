Harrapatzea Aulestin
"Gertatu zena ikertzea eta egia ezagutzea nahi dugu, behingoz Iurgigatik dolua hasteko"

Iurgi Berazaren gurasoak
Duela 5 urte, konfinamendu betean auto batek 11 urteko mutiko bat harrapatuta hil zuen Aulestin. Ordutik justizia bila aritu dira bere gurasoak baina istripu hutsa izan zela argudiatuz ez da gidariaren aurkako epaiketarik egin. Ostiral honetan, bide penaletik ez, baizik eta bide zibiletik, lehen aldiz entzungo du epaile batek umearen gurasoen eta gidariaren ahotik gertutakoa.

Umeak Epaiketak Gizartea

