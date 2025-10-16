Atropello en Aulesti
"Queremos que se sepa la verdad para poder hacer el duelo por Iurgi"

Iurgi Berazaren gurasoak
Euskaraz irakurri: Gertatu zena ikertzea eta egia ezagutzea nahi dugu, behingoz Iurgigatik dolua hasteko
Iurgi murió atropellado en Aulesti cuando tenía 11 años. Había salido a andar en bici después de meses de confinamiento. Desde entonces sus padres han estado buscando justicia, pero alegando que fue un mero accidente no se ha celebrado ningún juicio contra el conductor. Este viernes, por vía civil, arranca el juicio un juez oirá por primera vez lo sucedido en boca de los padres del niño y del conductor.

