IPARRALDE
Frustrado un atentado contra un opositor de Putin residente en Biarritz

Han sido detenidas cuatro personas, de entre 26 y 38 años, sospechosas de haber urdido el plan, en el marco de una investigación abierta a mediados de septiembre "relacionada con un plan de acción contra un opositor ruso".

Vladimir Ossetchkin
Vladimir Ossetchkin, activista de Derechos Humanos. Foto: @Vlad_Osechkin (X)
Euskaraz irakurri: Biarritzen bizi den Putinen aurkari baten aurkako atentatua zapuztu dute
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Las autoridades francesas han informado de que han frustrado un atentado contra un opositor del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que reside en Biarritz. Han sido detenidas cuatro personas, de entre 26 y 38 años, sospechosas de haber urdido el plan, en el marco de una investigación abierta a mediados de septiembre "relacionada con un plan de acción contra un opositor ruso".

Tras ello, han abierto una investigación judicial por el cargo de participación en una asociación delictiva terrorista con el fin de preparar uno o más delitos. También se han solicitado requerimientos de procesamiento y prisión preventiva.

Si bien la Fiscalía Antiterrorista no ha confirmado la identidad del opositor, el diario francés 'Le Parisien' ha informado de que el objetivo del ataque era el activista de Derechos Humanos Vladimir Ossetchkin. Ya en 2022 dijo haber sufrido un intento de asesinato en Biarritz.

