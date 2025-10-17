IPAR EUSKAL HERRIA

Biarritzen bizi den Putinen aurkari baten aurkako atentatua zapuztu dute

26 eta 38 urte bitarteko lau pertsona atxilotu dituzte, plana martxan jarri zutelakoan. Irailean abiatu zuten Errusiako oposizioko kide baten aurkako ekintza-planaren ikerketa.

Vladimir Ossetchkin
Vladimir Ossetchkin, Giza Eskubideen ekintzailea. Argazkia: @Vlad_Osechkin (X)
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Frantziako agintariek jakinarazi dutenez, Vladimir Putin Errusiako presidentearen aurkari baten aurkako atentatu bat zapuztu dute, Biarritzen. Ildo horretatik, 26 eta 38 urte bitarteko lau pertsona atxilotu dituzte, plana martxan jartzeagatik susmagarri direnak.

Frantziako poliziek ikerketa abiatu dute jada, gertatutakoa argitzeko asmoz, eta delituzko talde terrorista batean parte hartzea leporatu diete atxilotuei. Ildo horretatik, behin-behineko espetxeratzea eskatu dute haientzat.

Terrorismoaren aurkako Fiskaltzak oposiziogilearen nortasuna baieztatu ez badu ere, 'Le Parisien' egunkari frantsesak adierazi du Vladimir Ossetchkin Giza Eskubideen ekintzailearen aurkako erasoa zela. 2022an Biarritzen hilketa saiakera bat jasan zuela esan zuen.

Biarritz Iparralde Delituak Salaketak Alderdi Politikoak Politika

