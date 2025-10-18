Cae una banda de ladrones asentada en Madrid tras robar en Bizkaia

La Guardia Civil ha detenido a los tres miembros de una banda de ladrones que, asentados en la Comunidad de Madrid, se desplazaba a zonas del norte peninsular para robar en viviendas y a la que al menos se le atribuyen 38 delitos de este tipo, que causaron un perjuicio económico a sus víctimas de unos 150.000 euros.



Según ha informado este sábado la Dirección General del instituto armado, tras cometer los robos ocultaban las joyas en caletas y dobles fondos de los vehículos para evitar ser localizados si eran identificados por la Guardia Civil y retornaban a Madrid.



Lo agentes tuvieron conocimiento de que la banda volvía a Madrid tras asaltar tres viviendas en la provincia de Bizkaia, por lo que se activó un operativo policial en Briviesca (Burgos), donde detuvieron a los tres integrantes de la trama y se incautaron diversos objetos sustraídos, así como material utilizado para la comisión de los robos.



Entre los objetos intervenidos se encuentran numerosas piezas de oro (pendientes, cordones, colgantes, pulseras, anillos, gemelos), un reloj de alta gama, monedas de colección (dos de ellas con un precio unitario de 3.500 y 2.200 euros) y dinero en efectivo procedentes de los últimos robos efectuados.



A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal y delito continuado de robo con fuerza en el interior de viviendas habitadas.



Los tres fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Mondoñedo (Lugo), cuyo titular decretó el ingreso en prisión de los arrestados.