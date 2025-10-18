DETENCIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Cae una banda de ladrones asentada en Madrid tras robar en Bizkaia

Se dedicaban a robar piezas de oro, productos de lujo y dinero en viviendas.
La Guardia Civil detiene a tres personas por cometer al menos 38 robos en viviendas por toda la mitad norte peninsular. REMITIDA / HANDOUT por GUARDIA CIVIL Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 18/10/2025
Detenidos. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Madrilen finkatutako lapur talde bat atxilotu dute Bizkaian lapurtu ostean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Guardia Civil ha detenido a los tres miembros de una banda de ladrones que, asentados en la Comunidad de Madrid, se desplazaba a zonas del norte peninsular para robar en viviendas y a la que al menos se le atribuyen 38 delitos de este tipo, que causaron un perjuicio económico a sus víctimas de unos 150.000 euros.

Según ha informado este sábado la Dirección General del instituto armado, tras cometer los robos ocultaban las joyas en caletas y dobles fondos de los vehículos para evitar ser localizados si eran identificados por la Guardia Civil y retornaban a Madrid.

Lo agentes tuvieron conocimiento de que la banda volvía a Madrid tras asaltar tres viviendas en la provincia de Bizkaia, por lo que se activó un operativo policial en Briviesca (Burgos), donde detuvieron a los tres integrantes de la trama y se incautaron diversos objetos sustraídos, así como material utilizado para la comisión de los robos.

Entre los objetos intervenidos se encuentran numerosas piezas de oro (pendientes, cordones, colgantes, pulseras, anillos, gemelos), un reloj de alta gama, monedas de colección (dos de ellas con un precio unitario de 3.500 y 2.200 euros) y dinero en efectivo procedentes de los últimos robos efectuados.

A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal y delito continuado de robo con fuerza en el interior de viviendas habitadas.

Los tres fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Mondoñedo (Lugo), cuyo titular decretó el ingreso en prisión de los arrestados.

Delitos Bizkaia Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Cargar más