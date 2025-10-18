ATXILOKETA
Madrilen finkatutako lapur talde bat atxilotu dute Bizkaian lapurtu ostean

Urrezko piezak, luxuzko produktuak eta dirua lapurtzen zituzten etxebizitzetan.

La Guardia Civil detiene a tres personas por cometer al menos 38 robos en viviendas por toda la mitad norte peninsular. REMITIDA / HANDOUT por GUARDIA CIVIL Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 18/10/2025
Atxilotuak. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Guardia Zibilak lapur talde bateko hiru kideak atxilotu ditu Bizkaian lapurretan egin ostean. Madrilgo Erkidegoan bizi ziren, eta penintsulako iparraldera joaten ziren etxebizitzetan lapurtzera. Gutxienez, horrelako 38 delitu egotzi dizkiete. 150.000 euroko kaltea eragin omen diete biktimei.

Guardia Zibilak larunbat honetan jakitera eman duenez, lapurretak egin ostean, bitxiak ibilgailuko ezkutalekuetan sartzen zituzten, Madrilera itzuli aurretik.

Bizkaiko hiru etxebizitzatan lapurretan egin ostean Madrilera itzultzen ari zirela jakin zuen Guardia Zibilak, eta, hori dela eta, polizia-operatibo bat jarri zuten Briviescan (Burgos). Bertan, sareko hiru kideak atxilotu eta lapurtutako hainbat objektu eta lapurretak egiteko erabilitako materiala konfiskatu zituzten.

Atzemandako objektuen artean urrezko pieza ugari (belarritakoak, kateak, zintzilikariak, eskumuturrekoak, eraztunak, etab.), gama altuko erloju bat, bildumako txanponak (horietako bik 3.500 eta 2.200 euroko prezioa dute) eta azken lapurretetan eskuratutako dirua daude.

Atxilotuei talde kriminaleko kide izatea eta etxebizitzetan indarra erabiliz lapurtzea egotzi diete.

Mondoñedoko (Lugo) Instrukzioko 1 zenbakiko Epaitegiaren esku utzi ostean, epaileak espetxeratzeko agindua eman du.

