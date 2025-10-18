Madrilen finkatutako lapur talde bat atxilotu dute Bizkaian lapurtu ostean
Urrezko piezak, luxuzko produktuak eta dirua lapurtzen zituzten etxebizitzetan.
Guardia Zibilak lapur talde bateko hiru kideak atxilotu ditu Bizkaian lapurretan egin ostean. Madrilgo Erkidegoan bizi ziren, eta penintsulako iparraldera joaten ziren etxebizitzetan lapurtzera. Gutxienez, horrelako 38 delitu egotzi dizkiete. 150.000 euroko kaltea eragin omen diete biktimei.
Guardia Zibilak larunbat honetan jakitera eman duenez, lapurretak egin ostean, bitxiak ibilgailuko ezkutalekuetan sartzen zituzten, Madrilera itzuli aurretik.
Bizkaiko hiru etxebizitzatan lapurretan egin ostean Madrilera itzultzen ari zirela jakin zuen Guardia Zibilak, eta, hori dela eta, polizia-operatibo bat jarri zuten Briviescan (Burgos). Bertan, sareko hiru kideak atxilotu eta lapurtutako hainbat objektu eta lapurretak egiteko erabilitako materiala konfiskatu zituzten.
Atzemandako objektuen artean urrezko pieza ugari (belarritakoak, kateak, zintzilikariak, eskumuturrekoak, eraztunak, etab.), gama altuko erloju bat, bildumako txanponak (horietako bik 3.500 eta 2.200 euroko prezioa dute) eta azken lapurretetan eskuratutako dirua daude.
Atxilotuei talde kriminaleko kide izatea eta etxebizitzetan indarra erabiliz lapurtzea egotzi diete.
Mondoñedoko (Lugo) Instrukzioko 1 zenbakiko Epaitegiaren esku utzi ostean, epaileak espetxeratzeko agindua eman du.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Etxarri Aranazko Udalak “soilik beharrezkoa den ura erabiltzea" eskatu die herritarrei lehorteagatik
Deposituan ur gutxi dagoela eta, datozen egunetan, besteak beste, lorategiak ez ureztatzeko eta kaleak eta kotxeak ez garbitzeko eskatu die.
Nafarroa Oinez jaia ospatuko da igande honetan Atarrabian
Paz de Ziganda ikastola arduratuko da aurtengo jaia antolatzeaz. “Buruz, bihotzez, oinez” lelopean, ekitaldiz beteriko egitaraua antolatu dute urriaren 19rako.
EAEn listeria eta E. coli dituen ahuntz gazta bat saltzen ari direla ohartarazi dute
Aurtengo abenduaren 10ean iraungitzen den "Suerte Ampanera" markako ahuntz gaztaren sorta bat da.
Bilboko etxebizitza batean ama giltzapetuta zuen gizonezkoa atxilotu dute
Osasun egoera negargarrian aurkitu zuten emakumea, eta ospitalera eraman zuten. Atxilotuari familia barruko tratu txarrak, legez kanpoko atxiloketa, familia abandonatzea eta animaliei tratu txarrak ematea leporatzen diote.
Elkarretaratzea eta manifestazioa egin dituzte Zarautzen azken hilketa matxista gaitzesteko
Herritarrek eta erakundeek urriaren 15ean hil zuten 53 urteko emakumearen familiari babesa eta elkartasuna adierazi dizkiote. Ertzaintzak bildutako azken datuen arabera, hilketa genero-indarkeria gisa ikertzen ari dira.
Duela 13.000 urte baino gehiagoko labar-grabatuak aurkitu dituzte Mendaroko Santakutze haitzuloan
Grabatu antropiko paleolitikoak dituzten lau panel txiki identifikatu dituzte; horien artean, amaitu gabeko animalien bi irudi nabarmentzen dira.
N-1 errepidea erabat itxiko dute gaur gauean, Irura eta Villabona artean, pasarela bat jartzeko
Lanak 22:00etatik 06:00etara bitartean egingo dira eta tarte horretan trafikoa errepidearen alboko industrialdeetako bideetatik bideratuko dute.
Zarauzko hilketa genero-indarkeria gisa ikertzen ari da Ertzaintza
Hasiera batean, atxilotuak eta hildako emakumeak ez zutela harreman afektiborik esan zuten polizia-iturriek, baina ostiral honetan Segurtasun Sailak zehaztu du kasua genero-indarkeria gisa ikertzen ari direla.
Zarauzko hilketa matxistagatik atxilotutako gizonak epailearen aurrean deklaratzeko zain jarraitzen du
Zarautz kalera atera zen atzo gertakaria salatzeko. Hasiera batean, Ertzaintzako iturriek esan zuten atxilotuak eta biktimak ez zutela harreman afektiborik, baina ostiral honetan Segurtasun Sailak zehaztu du kasua genero-indarkeria gisa ikertzen ari direla.