Basque Culinary Center amplía horizontes en innovación y formación con GOe: claves de la nueva etapa

GOe (Gastronomy Open Ecosystem), el nuevo edificio del Basque Culinary Center en San Sebastián, arranca este lunes oficialmente su actividad con Goe DAY 1, una experiencia inmersiva dirigida a profesionales del sector, centrada en la innovación y el futuro de la gastronomía. GOe contribuirá desde la gastronomía a crear un futuro delicioso a través del talento, el conocimiento y la innovación, colaborando estrechamente con instituciones y empresas, promoviendo una alimentación deliciosa, saludable y sostenible.

La jornada culminará por la tarde con la inauguración institucional, que contará con la presencia de representantes institucionales y del arquitecto del estudio BIG y responsable del diseño del edificio, Bjarke Ingels.

Nueva sede

Hoy marca un hito en el mundo de la gastronomía y la formación culinaria con la inauguración oficial de la nueva sede del Basque Culinary Center en la capital guipuzcoana. Esta ampliación no solo representa un espacio renovado y más moderno, sino también un compromiso reafirmado con la innovación, la sostenibilidad y la formación de las futuras generaciones de chefs y profesionales del sector.

Fundado en 2010, el Basque Culinary Center nació como una iniciativa pionera para impulsar la gastronomía vasca y crear un referente a nivel internacional. Desde sus primeros pasos, ha trabajado para combinar la tradición culinaria con la innovación, ofreciendo programas educativos de excelencia, investigación y promoción de la gastronomía vasca y global.

Novedades y nuevos objetivos

La nueva sede, ubicada en un edificio de vanguardia, cuenta con instalaciones de última generación. Entre las principales novedades destacan:

-Laboratorios de innovación: Equipados con tecnología avanzada para investigaciones en técnicas culinarias, sostenibilidad y nuevos productos

-Espacios de formación abierta: Para cursos, talleres y eventos dirigidos tanto a estudiantes como a profesionales y público en general

-Centro de conocimiento: Un espacio dedicado a la investigación, entrevistas y publicaciones sobre tendencias y retos en gastronomía

El objetivo central de esta nueva etapa es seguir siendo un referente en educación gastronómica, fomentar la investigación aplicada y promover la colaboración con chefs, industrias y comunidades locales e internacionales.

¿Qué se hará en la nueva sede?

La sede acogerá una variedad de actividades, incluyendo programas de formación universitaria en cocina, alimentación y gestión gastronómica, talleres y catas para profesionales y amantes de la gastronomía, proyectos de investigación en sostenibilidad, innovaciones culinarias y tecnología alimentaria, eventos y congresos que faciliten el intercambio de conocimientos y tendencias globales.

Una apuesta por el futuro de la gastronomía

La inauguración simboliza un paso decisivo en la consolidación del Basque Culinary Center como un motor de innovación y desarrollo gastronómico. Con esta ampliación, el centro busca fortalecer su misión de transformar la gastronomía en un motor de desarrollo económico, cultural y sostenible en Euskadi y más allá.