Basque Culinary Centerrek aukerak zabaldu ditu berrikuntzan eta prestakuntzan, GOe-ri esker: etapa berriaren gakoak

GOe-k astelehen honetan ekingo dio bere jardunari Goe DAY 1 jardunaldiarekin. Sektoreko profesionalei zuzendutako murgiltze esperientzia horrek berrikuntza eta gastronomiaren etorkizuna izango ditu ardatz.

GOe (Gastronomy Open Ecosystem)
EITB

Azken eguneratzea

Donostiako Basque Culinary Centerren GOe (Gastronomy Open Ecosystem) eraikin berriak astelehen honetan abiatuko du ofizialki bere jarduna sektoreko profesionalei zuzendutako Goe DAY 1 esperientziarekin. Berrikuntza eta gastronomiaren etorkizuna iznago ditu horrek ardatz. Etorkizun goxoa sortzen lagunduko du GOek, talentuaren, ezagutzaren eta berrikuntzaren bidez, erakunde eta enpresekin lankidetza estuan arituz eta elikadura goxoa, osasungarria eta jasangarria sustatuz.

Jardunaldia arratsaldean amaituko da, inaugurazio instituzionalarekin. Bertan izango dira erakundeetako ordezkariak eta BIG estudioko arkitekto eta eraikinaren diseinuaren arduradun Bjarke Ingels.

Egoitza berria

Basque Culinary Centerrek Gipuzkoako hiriburuan izango duen egoitza berriaren irekiera mugarri izango da gastronomiaren eta sukaldaritzaren munduan. Zabaltze horrek, espazio berritu eta modernoago bat ez ezik, berrikuntzarekin, jasangarritasunarekin eta sektoreko etorkizuneko sukaldari eta profesionalen prestakuntzarekin konpromisoa berrestea ere ekarriko du.

2010ean sortu zen Basque Culinary Center, eta ekimen aitzindaria izan zen euskal gastronomia sustatzeko eta nazioartean erreferente bat sortzeko. Lehen urratsetatik, sukaldaritzako tradizioa berrikuntzarekin uztartzeko lan egin du, euskal gastronomiaren eta gastronomia globalaren bikaintasuneko, ikerketa eta sustapen hezkuntza-programak eskainiz.

Berrikuntzak eta helburu berriak

Egoitza berria abangoardiako eraikin batean dago, eta azken belaunaldiko instalazioak ditu.

-Berrikuntza-laborategiak:  Sukaldaritzako tekniketan, jasangarritasunean eta produktu berrietan ikerketak egiteko teknologia aurreratua duten laborategiak

-Prestakuntza irekiko guneak:  Ikasleei, profesionalei eta, oro har, jendeari zuzendutako ikastaro, tailer eta ekitaldietarako

- Ezagutza-zentroa:  Gastronomiako joera eta erronkei buruzko ikerketa, elkarrizketak eta argitalpenak egiteko gunea

Etapa berri honen helburu nagusia da hezkuntzan gastronomia erreferente izaten jarraitzea, ikerketa aplikatua sustatzea eta bertoko zein nazioarteko chef, industria eta komunitateekin lankidetza sustatzea.

Zer egingo da egoitza berrian?

Egoitzak hainbat jarduera hartuko ditu, hala nola sukaldaritza, elikadura eta kudeaketa gastronomikoari buruzko unibertsitate prestakuntzako programak, profesional eta gastronomiazaleentzako tailerrak eta dastatzeak, iraunkortasunari buruzko ikerketa proiektuak, sukaldaritzako eta elikadura teknologiako berrikuntzak, ezagutza eta joera globalen trukea errazten duten ekitaldiak eta kongresuak.

Gastronomiaren etorkizunaren aldeko apustua

Inaugurazioa urrats erabakigarria da Basque Culinary Center berrikuntza eta garapen gastronomikorako motor gisa sendotzeko. Handitze horren bidez, zentroak indartu egin nahi du Euskadiko gastronomia, eta garapen ekonomiko, kultural eta iraunkorrerako motor bihurtzeko duen misioa.

Gipuzkoa Gastronomia Ekonomia Donostia

