Fallece una montañera navarra en el pico de las Neveras, en Panticosa
Una joven de 27 años de Tudela ha fallecido este fin de semana en el Pico de las Neveras, en Panticosa, al precipitarse en una zona muy abrupta.
La Guardia Civil de rescate ha localizado el cuerpo a primera hora de la tarde de hoy.
El aviso de su desaparición llegó la mañana del domingo después de no regresar de una excursión prevista para el sábado. La familia denunció la desaparición de la joven en la Guardia Civil de Navarra haciendo constar que su destino era el Pirineo aragonés. Sabían que se había desplazado a la zona de Panticosa junto a sus dos perros y allí se centralizó la búsqueda.
Los servicios de emergencias han localizado el cuerpo sobre las 15:10 horas, en una ladera del Pico de las Neveras, donde se habría precipitado en una zona muy abrupta. Junto a ella, yacía también sin vida uno de los perros. El otro no ha sido localizado.
Debido a las condiciones meterológicas adversas con fuertes rachas de viento, la evacuación del cuerpo se ha realizado en helicóptero hasta Panticosa, donde esperaban los servicios funerarios para llevar a la fallecida al Instituto de Medicina Legal de Huesca.
La joven residía en la actualidad en Elizondo, donde era profesora en el Centro de Formación Profesional.
