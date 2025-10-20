Buscan a una menor de 17 años desaparecida en Irun

La Ertzaintza busca desde este domingo a una menor de 17 años que fue vista por última vez en Irun. Según consta en la web de la Ertzaintza, la menor se llama Adriana, mide 1,68 y pesa unos 60 kilos. Es morena y de ojos marrones. En el momento de la desaparición vestía unos pantalones jeans de cuero y camiseta oscura.

La denuncia de su desaparición fue presentada este domingo en comisaría de Irun. La Policía autonómica sospecha que podría encontrarse en algún lugar de Francia.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre su posible paradero que se ponga en contacto a través de la ventana habilitada en la ficha de Adriana abierta dentro de la sección de 'personas desaparecidas' de su página web, o en el teléfono 900 103 584.