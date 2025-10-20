DESAPARICIÓN
Buscan a una menor de 17 años desaparecida en Irun

La Ertzaintza inició la búsqueda de la menor el domingo, tras recibir la denuncia. Se sospecha que pudiera encontrarse en algún lugar de Francia.
Euskaraz irakurri: Irunen desagertutako 17 urteko neska baten bila ari dira
EITB

Última actualización

La Ertzaintza busca desde este domingo a una menor de 17 años que fue vista por última vez en Irun. Según consta en la web de la Ertzaintza, la menor se llama Adriana,  mide 1,68 y pesa unos 60 kilos. Es morena y de ojos marrones. En el momento de la desaparición vestía unos pantalones jeans de cuero y camiseta oscura.

La denuncia de su desaparición fue presentada este domingo en comisaría de Irun. La Policía autonómica sospecha que podría encontrarse en algún lugar de Francia.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre su posible paradero que se ponga en contacto a través de la ventana habilitada en la ficha de Adriana abierta dentro de la sección de 'personas desaparecidas' de su página web, o en el teléfono 900 103 584.

