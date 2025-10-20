IKERKETA ABIAN

Irunen desagertutako 17 urteko neska baten bila ari dira

Ertzaintzak igandean ekin zion adingabearen bilaketari, salaketa jaso eta gero. Frantziako tokiren batean egon daitekeela susmatzen dute. Informazioa izan dezakeen oro eurekin harremanetan jartzeko eskatu dute.

EITB

Ertzaintza 17 urteko adingabe baten bila ari da igandetik. Neska gaztea Irunen ikusi zuten azken aldiz egun hartan. Ertzaintzaren webgunean agertzen denez, Adriana izena du,  1,68 neurtzen du eta 60 kilo inguru ditu. Beltzarana da eta begi marroiak ditu. Desagertu zen unean, larruzko jeans elastiko ilunak eta kamiseta ilun bat zerematzan jantzita.

Desagerpenaren salaketa igande honetan aurkeztu zuten Irungo polizia-etxean, eta berehala ekin zitzaion bilaketarei. Ertzaintzak uste du Frantziako tokiren batean egon daitekeela.

Informazioa duen edonori Polizia autonomikoarekin harremanetan jartzeko eskatzen zaio, webguneran bitartez edo 900 103 584 telefonora deituta.

