Irunen desagertutako 17 urteko neska baten bila ari dira
Ertzaintzak igandean ekin zion adingabearen bilaketari, salaketa jaso eta gero. Frantziako tokiren batean egon daitekeela susmatzen dute. Informazioa izan dezakeen oro eurekin harremanetan jartzeko eskatu dute.
Ertzaintza 17 urteko adingabe baten bila ari da igandetik. Neska gaztea Irunen ikusi zuten azken aldiz egun hartan. Ertzaintzaren webgunean agertzen denez, Adriana izena du, 1,68 neurtzen du eta 60 kilo inguru ditu. Beltzarana da eta begi marroiak ditu. Desagertu zen unean, larruzko jeans elastiko ilunak eta kamiseta ilun bat zerematzan jantzita.
Desagerpenaren salaketa igande honetan aurkeztu zuten Irungo polizia-etxean, eta berehala ekin zitzaion bilaketarei. Ertzaintzak uste du Frantziako tokiren batean egon daitekeela.
Informazioa duen edonori Polizia autonomikoarekin harremanetan jartzeko eskatzen zaio, webguneran bitartez edo 900 103 584 telefonora deituta.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Espainiako Gobernuak espedientea ireki dio jaialdien promotore bati praktika bidegabeak sustatzeagatik
Kontsumo Ministerioak adierazi duenez, jarduera horiek, hala nola jaialdietara janariarekin eta edariarekin sartzearen debekua egiaztatuz gero, milioi bat euro arteko isunak ekar ditzakete.
Eraso homofobo bat ikertzen ari dira Tuteran
Ikerketa herriko Udaltzaingoak hartu du bere gain. Erasotzailea identifikatu eta bilatzeko lanetan ari dira.
Behar bezala babestuta al daude Euskal Herriko museoak?
Euskal museoek ez dute lapurreta nabarmenik jasan azken urteotan, baina segurtasun-protokoloen eguneraketak etengabeak dira Parisko Louvre bezalako edozein gertakari saihesteko.
Tolosako Ospitalea 2031n zabalduko dute, eta aurreikusten da urtean 3.600 ebakuntza egingo dituztela bertan
Osasun Sailak gaur goizean eman ditu ospitale berriari buruzko xehetasunak, eskualdeko alkate, zinegotzi, sindikatu eta auzo-plataformen aurrean egindako agerraldian. Arratsaldean, proiektua herritarren aurrean aurkeztuko da.
Laguntza eskatu dute Panticosan hildako mendizale nafarraren txakurra aurkitzeko
Larunbatean irten zen mendizale gaztea ibilbide bat egitera bere bi txakurrekin. Erreskate taldeek mendizalearen eta animalietako baten gorpuak aurkitu zituzten Neveras mendiaren magalean. Bigarren zakurraren arrastorik ez dago.
Lau gazte atxilotu dituzte gerrikoez eta beirazko botilez kuadrilla bati eraso egiteagatik
Lekuko baten eta biktimaren beraren arabera, Gasteizko vending makina batean erostera zihoazela eraso egin zieten.
Lottu deituko da EAEko aldiriko trenen zerbitzua
Hain zuzen ere, Mugikortasun Jasangarrirako Sailak sustatutako inkesta bi aste egon da martxan Irekia webgunean, eta parte hartu duten herritarren % 55ek baino gehiagok egin dute Lottu aukeraren alde, Lurbil (% 30,4) eta Besaide (% 14,4) izenen aurretik.
200.000 pertsona baino gehiago deitu dituzte Nafarroan gripearen eta covidaren aurkako txertoa jartzera
Kanpaina astelehen honetan hasi da, konplikazioak izateko arriskua duten 60 urtetik gorakoei, haurdunei eta 5 urtetik beherakoei zuzenduta.
Euskal Herrian izan den arte lapurreta entzutetsuenetako bat: Aralarko San Migeleko erretaulua
Lapurreta handi eta entzutetsuak ez dira ohikoak Euskal Herrian, baina batek zalaparta handia sortu zuen: “Erik Belgiarra” izeneko lapurrak Aralarko San Migel santutegiko XII. mendeko erretaula ostu zuen 1979an. Hamabi urtez agertu barik egon ostean, santutegira itzuli zen.