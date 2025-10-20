El Hospital de Tolosa estará en funcionamiento en 2031 y prevé realizar 3600 cirugías al año
El Departamento de Salud ha dado detalles esta mañana del futuro hospital, y lo ha hecho ante alcaldes, concejales, sindicatos y plataformas vecinales de la comarca, antes de presentar esta tarde el proyecto a la ciudadanía. En los presupuestos del año que viene se destinará una partida de 200 000 euros para la redacción del proyecto.
El futuro Hospital Público de Tolosa (Gipuzkoa), que entrará en funcionamiento dentro de cinco años y contará con 77 camas de hospitalización con una posible ampliación hasta las 90 en un segundo escenario, en base a la posible demanda, y cuatro quirófanos. El nuevo edificio también contará un servicio de resonancia que ofrecerá servicios diagnósticos para todo el territorio de Gipuzkoa; dos salas de exploración para endoscopias y otros procedimientos; una unidad de recuperación post-anestésica (URPA); un servicio de urgencias y distintos equipos de radiología (TAC, ecografías, digestivo…) y de rehabilitación. Según lo previsto, realizará más de 3600 cirujías y cerca de 3000 endoscopias anuales.
Estos datos han sido dados a conocer este martes en la presentación del avance del Plan Funcional de este hospital por parte del consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, durante una reunión con alcaldes, cargos electos, sindicatos y plataformas ciudadanas de la comarca.
En su intervención, Martínez ha señalado que el Hospital de Tolosa, que dependerá de la OSI Donostialdea y estará ubicado en el actual aparcamiento de Iurramendi, junto al parque de bomberos, es una de las actuaciones prioritarias del Departamento de Salud, para el que ya hay consignada una partida de 200 000 euros en el presupuesto del Gobierno Vasco del próximo año. El consejero ha explicado que el objetivo es avanzar hacia "una solución integral" que eleve la calidad asistencial en el área de Tolosaldea, "optimizando el uso de recursos, reduciendo la fragmentación de la atención y garantizando una atención de alta calidad para los pacientes más vulnerables".
Entre las especialidades previstas en el nuevo hospital se encuentran: Aparato Digestivo; Dermatología; Endocrinología; Ginecología y obstetricia; Neurología; Rehabilitación; Neumología; Alergología; Cardiología; Hematología; Medicina Interna; Reumatología; Anestesiología; Cirugía General; Oftalmología; Otorrinolaringología, Traumatología y Urología.
Este hospital dará servicio a esta comarca y también a las necesidades de la OSI Donostialdea, permitiendo al Hospital Universitario Donostia absorber las hospitalizaciones por procesos quirúrgicos o médicos más complejos. Hasta la puesta en marcha del nuevo centro, se implementarán cambios organizativos tanto a corto como a medio plazo en la OSI Tolosaldea "con el objetivo de reorganizar algunos servicios y reforzar la asistencia ambulatoria".
El diseño del nuevo centro sanitario ha sido fruto, en palabras del consejero, "de un profundo análisis de la población actual y futura de esta comarca, de sus necesidades asistenciales y de los ingresos hospitalarios como referencia". En esta reflexión han participado profesionales de la OSI Tolosaldea y especialistas del Hospital Universitario Donostia.
Más noticias sobre sociedad
¿Están debidamente protegidos los museos vascos?
Los museos vascos no han sufrido robos significativos en los últimos años, pero las actualizaciones de los protocolos de seguridad son constantes para evitar cualquier incidente como el del Louvre de París.
Investigan una agresión homófoba a un hombre en Tudela
La Policía Local del municipio navarro ha abierto diligencias y continúa con las investigaciones para localizar al autor.
Buscan a una menor de 17 años desaparecida en Irun
La Ertzaintza inició la búsqueda de la menor el domingo, tras recibir la denuncia. Se sospecha que pudiera encontrarse en algún lugar de Francia.
Cuatro jóvenes arrestados por agredir con un cinturón y una botella a otra cuadrilla de chavales
Según el relato de un testigo y las propias víctimas, abordaron a otro grupo de jóvenes que se disponían a comprar en una máquina de 'vending' en Vitoria-Gasteiz.
Piden ayuda para localizar al perro de la montañera navarra fallecida en Panticosa
La joven había salido ha realizar una ruta en compañía de sus dos perros. El equipo de rescate localizó los restos mortales de la montañera y uno de los canes, pero no había rastro del segundo.
El servicio de Cercanías de la CAV se llamará Lottu
En concreto, la encuesta promovida por el Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco ha estado dos semanas en marcha en la web Irekia y más del 55 % de los ciudadanos que han participado han apostado por la opción Lottu, por delante de los nombres Lurbil (30,4 %) y Besaide (14,4 %).
Uno de los robos de arte más sonados en Euskal Herria: el retablo de San Miguel de Aralar
Los grandes robos no son habituales en Euskal Herria, pero hay uno que causó un gran revuelo: el ladrón "Erik El Belga" hizo desaparecer el retablo del siglo XII de la ermita de San Miguel de Aralar en 1979.
Más de 200.000 personas llamadas a la campaña de vacunación de gripe y Covid en Navarra
La campaña ha comenzado este lunes, dirigida a mayores de 60 años, con riesgo de complicaciones, embarazadas y menores de 5 años.
Una sentencia reconoce la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado en familias monoparentales de la Diputación de Bizkaia
El fallo confirma que las cuatro semanas adicionales de la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado del menor en familias monoparentales son un "mejora convencional que debe aplicarse íntegramente" en la Diputación de Bizkaia y que "no puede eliminarse ni reducirse en función de los cambios legales producidos con posterioridad".