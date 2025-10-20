Tolosako Ospitalea 2031n zabalduko dute, eta aurreikusten da urtean 3.600 ebakuntza egingo dituztela bertan
Osasun Sailak gaur goizean eman ditu ospitale berriari buruzko xehetasunak, eskualdeko alkate, zinegotzi, sindikatu eta auzo-plataformen aurrean egindako agerraldian. Arratsaldean, proiektua herritarren aurrean aurkeztuko da.
Tolosako Ospitale publiko berria bost urte barru amaituta egotea eta 2031n ateak zabaltzea espero da. Izango dituen zerbitzuen artean, honakoak daude: lau ebakuntza-gela, erresonantzia-zerbitzua, endoskopietarako eta beste prozedura batzuetarako bi gela, anestesia osteko errekuperazio unitatea, larrialdietarako zerbitzua eta erradiologiako azpiegiturak. Aurreikuspenen arabera, urtean 3.600 ebakuntza eta 3.000 bat endoskopia egingo dituzte. Hasieran, 77 ospitalizazio-ohe izango ditu, baina kopuru hori 90eraino handitu daiteke, eskariaren arabera.
Datuok Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak eman ditu, Tolosaldeko alkate, zinegotzi, sindikatu eta herri-plataformen aurrean egin duen agerraldian. Arratsaldean, herritarrei azalduko die proiektua, jendaurreko ekitaldi batean
Iurramendiko aparkalekuko lurretan eraikiko da zentro berria, eta sailburuaren hitzetan, Donostiako ESIaren menpe egongo da. "Osasun Sailaren lehentasunezko jardueretako bat da, eta horretarako 200.000 euroko partida bat esleituta dago Eusko Jaurlaritzaren datorren urteko aurrekontuan", jakinarazi du.
Erantsi duenez, "helburua da Tolosaldeko eremuan asistentziaren kalitatea handituko duen soluzio integral baterantz aurrera egitea, baliabideen erabilera optimizatu, arretaren banaketa murriztu eta paziente kalteberenentzako kalitate handiko arreta bermatzeko".
Ospitale publiko berriak izango dituen espezialitateen berri ere eman du Osasun arduradunak. Ondorengoak izango dira: digestio-aparatua, dermatologia, endokrinologia, ginekologia eta obstetrizia, neurologia, errehabilitazioa, pneumologia, alergologia, kardiologia, hematologia, barne-medikuntza, erreumatologia, anestesiologia, kirurgia orokorra, oftalmologia, otorrinolaringologia, traumatologia eta urologia.
Tolosaldeko herritarrei eta Donostialdeko ESIko beharrei emango die zerbitzua erietxeak. Abian jarri arte, Tolosaldeko ESIren antolaketan aldaketa egingo dira, zenbait zerbitzu berrantolatzeko.
Sailburuaren arabera, ospitale berriaren diseinua eskualdeko "egungo eta etorkizuneko biztanleriaren azterketa sakon baten emaitza izan da, haien asistentzia-premiak eta ospitalizazioak erreferentziatzat hartuta". Prozesu horretan, Tolosaldeko ESIko profesionalek eta Donostia Unibertsitate Ospitaleko espezialistek parte hartu dute.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Eraso homofobo bat ikertzen ari dira Tuteran
Ikerketa herriko Udaltzaingoak hartu du bere gain. Erasotzailea identifikatu eta bilatzeko lanetan ari dira.
Behar bezala babestuta al daude Euskal Herriko museoak?
Euskal museoek ez dute lapurreta nabarmenik jasan azken urteotan, baina segurtasun-protokoloen eguneraketak etengabeak dira Parisko Louvre bezalako edozein gertakari saihesteko.
Irunen desagertutako 17 urteko neska baten bila ari dira
Ertzaintzak igandean ekin zion adingabearen bilaketari, salaketa jaso eta gero. Frantziako tokiren batean egon daitekeela susmatzen dute. Informazioa izan dezakeen oro eurekin harremanetan jartzeko eskatu dute.
Laguntza eskatu dute Panticosan hildako mendizale nafarraren txakurra aurkitzeko
Larunbatean irten zen mendizale gaztea ibilbide bat egitera bere bi txakurrekin. Erreskate taldeek mendizalearen eta animalietako baten gorpuak aurkitu zituzten Neveras mendiaren magalean. Bigarren zakurraren arrastorik ez dago.
Lau gazte atxilotu dituzte gerrikoez eta beirazko botilez kuadrilla bati eraso egiteagatik
Lekuko baten eta biktimaren beraren arabera, Gasteizko vending makina batean erostera zihoazela eraso egin zieten.
Lottu deituko da EAEko aldiriko trenen zerbitzua
Hain zuzen ere, Mugikortasun Jasangarrirako Sailak sustatutako inkesta bi aste egon da martxan Irekia webgunean, eta parte hartu duten herritarren % 55ek baino gehiagok egin dute Lottu aukeraren alde, Lurbil (% 30,4) eta Besaide (% 14,4) izenen aurretik.
200.000 pertsona baino gehiago deitu dituzte Nafarroan gripearen eta covidaren aurkako txertoa jartzera
Kanpaina astelehen honetan hasi da, konplikazioak izateko arriskua duten 60 urtetik gorakoei, haurdunei eta 5 urtetik beherakoei zuzenduta.
Euskal Herrian izan den arte lapurreta entzutetsuenetako bat: Aralarko San Migeleko erretaulua
Lapurreta handi eta entzutetsuak ez dira ohikoak Euskal Herrian, baina batek zalaparta handia sortu zuen: “Erik Belgiarra” izeneko lapurrak Aralarko San Migel santutegiko XII. mendeko erretaula ostu zuen 1979an. Hamabi urtez agertu barik egon ostean, santutegira itzuli zen.
Epai batek jaiotza eta zaintzagatiko baimen gehigarria aitortu die Bizkaiko Foru Aldundiko guraso bakarreko familiei
Epai batek berretsi du "lau aste gehigarriak hobekuntza konbentzional bat direla, oso-osorik aplikatu beharrekoa, eta ezin dela ezabatu edo murriztu, ondoren izandako lege-aldaketen arabera".