Tolosako Ospitalea 2031n zabalduko dute, eta aurreikusten da urtean 3.600 ebakuntza egingo dituztela bertan

Osasun Sailak gaur goizean eman ditu ospitale berriari buruzko xehetasunak, eskualdeko alkate, zinegotzi, sindikatu eta auzo-plataformen aurrean egindako agerraldian. Arratsaldean, proiektua herritarren aurrean aurkeztuko da.  

alberto martinez tolosa ospitalea
Tolosa, gaur. Argazkia: Irekia
author image

EITB

Azken eguneratzea

Tolosako Ospitale publiko berria bost urte barru amaituta egotea eta 2031n ateak zabaltzea espero da. Izango dituen zerbitzuen artean, honakoak daude: lau ebakuntza-gela, erresonantzia-zerbitzua, endoskopietarako eta beste prozedura batzuetarako bi gela, anestesia osteko errekuperazio unitatea, larrialdietarako zerbitzua eta erradiologiako azpiegiturak. Aurreikuspenen arabera, urtean 3.600 ebakuntza eta 3.000 bat endoskopia egingo dituzte. Hasieran, 77 ospitalizazio-ohe izango ditu, baina kopuru hori 90eraino handitu daiteke, eskariaren arabera. 

Datuok Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak eman ditu, Tolosaldeko alkate, zinegotzi, sindikatu eta herri-plataformen aurrean egin duen agerraldian. Arratsaldean, herritarrei azalduko die proiektua, jendaurreko ekitaldi batean

Iurramendiko aparkalekuko lurretan eraikiko da zentro berria, eta sailburuaren hitzetan, Donostiako ESIaren menpe egongo da. "Osasun Sailaren lehentasunezko jardueretako bat da, eta horretarako 200.000 euroko partida bat esleituta dago Eusko Jaurlaritzaren datorren urteko aurrekontuan", jakinarazi du. 

Erantsi duenez, "helburua da Tolosaldeko eremuan asistentziaren kalitatea handituko duen soluzio integral baterantz aurrera egitea, baliabideen erabilera optimizatu, arretaren banaketa murriztu eta paziente kalteberenentzako kalitate handiko arreta bermatzeko". 

Ospitale publiko berriak izango dituen espezialitateen berri ere eman du Osasun arduradunak. Ondorengoak izango dira: digestio-aparatua, dermatologia, endokrinologia, ginekologia eta obstetrizia, neurologia, errehabilitazioa, pneumologia, alergologia, kardiologia, hematologia, barne-medikuntza, erreumatologia, anestesiologia, kirurgia orokorra, oftalmologia, otorrinolaringologia, traumatologia eta urologia.

Tolosaldeko herritarrei eta Donostialdeko ESIko beharrei emango die zerbitzua erietxeak. Abian jarri arte, Tolosaldeko ESIren antolaketan aldaketa egingo dira, zenbait zerbitzu berrantolatzeko.

Sailburuaren arabera, ospitale berriaren diseinua eskualdeko "egungo eta etorkizuneko biztanleriaren azterketa sakon baten emaitza izan da, haien asistentzia-premiak eta ospitalizazioak erreferentziatzat hartuta". Prozesu horretan, Tolosaldeko ESIko profesionalek eta Donostia Unibertsitate Ospitaleko espezialistek parte hartu dute.

