Piden ayuda para localizar al perro de la montañera navarra fallecida en Panticosa

La joven había salido ha realizar una ruta en compañía de sus dos perros. El equipo de rescate localizó los restos mortales de la montañera y uno de los canes, pero no había rastro del segundo.

Imagen del perro que se busca.

Euskaraz irakurri: Laguntza eskatu dute Panticosan hildako mendizale nafarraren txakurra aurkitzeko
Agencias | EITB

Última actualización

La Guardia Civil ha solicitado ayuda para localizar al perro de la montañera navarra fallecida el fin de semana en Panticosa, tras sufrir una caída en una zona abrupta de la ladera del Pico de las Neveras.

El comunicado emitido señala que están buscando un Golden mestizo llamado Kona, muy amigable, que responde a su nombre y pesa aproximadamente 30 kilos.

La búsqueda de la montañera navarra se inició el domingo por la mañana después de que un familiar informara de que había salido el sábado para realizar una ruta por la zona de Baños de Panticosa, acompañada de sus dos perros, y que no había regresado.

Tras el aviso se activó el GREIM de Panticosa, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061. Hacia las 15:10 horas fueron hallados los cuerpos de la joven y uno de los perros en la ladera del Pico de las Neveras. Sin embargo, el segundo perro que acompañaba a la joven no ha sido localizado aún. 

