"No lo necesitamos, no lo queremos": ciudadanos se manifiestan frente al GOe de San Sebastián

GRAFCAV5506. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 20/10/2025.- Una plataforma de vecinos protesta por la construcción de la nueva sede del BCC en San Sebastián, durante la inauguración del GOe (Gastronomy Open Ecosystem), que aglutinará la actividad de ciencia, innovación y emprendimiento gastronómico. EFE/Juan Herrero.
Una plataforma vecinal y diferentes asociaciones han protestado por la construcción de la nueva sede del Basque Culinary Center (BCC) en San Sebastián, durante la inauguración del GOe (Gastronomy Open Ecosystem), que aglutina la actividad de ciencia, innovación y emprendimiento gastronómico.

