Basque Culinary Center

"Ez dugu behar, ez dugu nahi": Donostiako Gastronomy Open Ecosystem ekimenaren aurrean manifestatu dira herritarrak

GRAFCAV5506. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 20/10/2025.- Una plataforma de vecinos protesta por la construcción de la nueva sede del BCC en San Sebastián, durante la inauguración del GOe (Gastronomy Open Ecosystem), que aglutinará la actividad de ciencia, innovación y emprendimiento gastronómico. EFE/Juan Herrero.
Auzotar plataforma batek eta hainbat elkartek protesta egin dute Basque Culinary Centerren (BCC) egoitza berriaren eraikuntzaren aurka, Donostian, zientzia, berrikuntza eta ekintzailetza gastronomikoa batzen dituen GOe (Gastronomy Open Ecosystem) ekimen estrategikoaren inaugurazioan.

