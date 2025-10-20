ROBO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Uno de los robos de arte más sonados en Euskal Herria: el retablo de San Miguel de Aralar

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal Herrian izan den lapurreta entzutetsuenetako bat: Aralarko San Miguelgo erretaulua
author image

EITB

Última actualización

Los grandes robos no son habituales en Euskal Herria, pero hay uno que causó un gran revuelo: el ladrón "Erik El Belga" hizo desaparecer el retablo del siglo XII de la ermita de San Miguel de Aralar en 1979.

Arte Sociedad

Más noticias sociedad

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Una sentencia reconoce la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado en familias monoparentales de la Diputación de Bizkaia

El fallo confirma que las cuatro semanas adicionales de la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado del menor en familias monoparentales son un "mejora convencional que debe aplicarse íntegramente" en la Diputación de Bizkaia y que "no puede eliminarse ni reducirse en función de los cambios legales producidos con posterioridad".

Cargar más