Euskal Herrian izan den arte lapurreta entzutetsuenetako bat: Aralarko San Miguelgo erretaulua

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Lapurreta handi eta entzutetsuak ez dira ohikoak Euskal Herrian, baina bada zalaparta handia sortu zuen bat: “Erik Belgiarra” izeneko lapurrak Aralarko San Miguel baselizako XII. mendeko erretaula desagerrarazi zuen 1979an. Hamabi urtez galduta egon ostean, baselizara itzuli zen.

Artea Gizartea

