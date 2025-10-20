Euskal Herrian izan den arte lapurreta entzutetsuenetako bat: Aralarko San Miguelgo erretaulua
Lapurreta handi eta entzutetsuak ez dira ohikoak Euskal Herrian, baina bada zalaparta handia sortu zuen bat: “Erik Belgiarra” izeneko lapurrak Aralarko San Miguel baselizako XII. mendeko erretaula desagerrarazi zuen 1979an. Hamabi urtez galduta egon ostean, baselizara itzuli zen.
Albiste gehiago gizartea
200.000 pertsona baino gehiago deitu dituzte Nafarroan gripearen eta covidaren aurkako txertoa jartzera
Kanpaina astelehen honetan hasi da, konplikazioak izateko arriskua duten 60 urtetik gorakoei, haurdunei eta 5 urtetik beherakoei zuzenduta.
Epai batek jaiotza eta zaintzagatiko baimen gehigarria aitortu die Bizkaiko Foru Aldundiko guraso bakarreko familiei
Epai batek berretsi du "lau aste gehigarriak hobekuntza konbentzional bat direla, oso-osorik aplikatu beharrekoa, eta ezin dela ezabatu edo murriztu, ondoren izandako lege-aldaketen arabera".
Segurtasun-botoiak jarri ditu Bizkaiko Aldundiak bere babespean dauden adingebeen pisuetan
Uztailean hezitzaileetako batek erasoa jasan ostean hartu zen erabakia. Gainera, langileen eta Aldundiaren arteko batzorde mistoa eratu da, epe ertain eta luzerako segurtasun-protokoloak lantzeko.
Sanchezek ordutegi-aldaketarekin behin betiko amaitzea proposatu dio EBri: "Gaur egun ez du zentzurik"
X sare sozialean zabaldutako bideo batean, Espainiako Gobernuko presidenteak azpimarratu du ordutegi-aldaketak oso gutxi laguntzen duela energia aurrezten, eta "eragin negatiboa" duela jendearen osasunean eta bizimoduan.
Nafarroako mendizale bat hil da Panticosan, Neveras mendian
Larunbatean mendira joan eta itzuli ez zenean, abisua jarri zuen familiak eta igande arratsaldean aurkitu dute gorpua, iristeko zaila den toki batean. Tuterako 27 urteko neska da hildakoa, irakasle zebilena Elizondon.
Oroimenean gordeko dute antolatzaileek aurtengo Nafarroako ikastolen aldeko festa
Aurtengo edizioa antolatu duen Paz de Ziganda ikastolako ordezkariak oso pozik agertu dira. "Jendetsua" eta "gorabeherarik gabekoa" izan da aurten Nafarroa Oinez, eta hasiera batean ezarritako helburuak bete ditu.
Kontrolatu dute Elgeako mendilerroan piztutako sutea
Haizeak Arriola eta Narbaxa artean zabaldu ditu sugarrak. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako suhiltzaileak ari dira bertan lanean. Sutea datozen orduetan itzaltzea espero du Arabako Aldundiak. Une honetan, 25 suhiltzaile inguru omen dira kaltetutako eremua hozten, balizko txingarrek sua berpiztu ez dezaten.
Mendizale bat erreskatatu dute Atxuriko pasabidean
60 urteko pertsona bat erreskatatu dute Gorbeiako Parke Naturaleko Atxuriko pasabidean ondoezik sentitu ostean. Inguruan ziren mendizaleek gizonari laguntzea lortu dute, baina kaltetuak berak eman behar iza du abisua 112 telefonoan.
Gorrotxategin turroiak egiten hasi dira jada
Aurten 100 urte bete dituzte, eta oso produktu berezia egin dute urteurrena ospatzeko: lima, limoi eta txokolate zurizko turroi freskoa. Gabonetan gehien erosten den produktuetako bat da turroia, eta lau hilabete lehenago hasten dira prestatzen.