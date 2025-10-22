La estadounidense Leticia Landa gana el Basque Culinary World Prize 2025
La estadounidense de origen mexicano Leticia Landa ha ganado el Basque Culinary World Prize 2025 por su labor en 'La Cocina', un proyecto orientado a personas con talento que buscan acceder al sector de la restauración en San Francisco (EE.UU.) y que son parte de comunidades en situación de exclusión.
El anuncio de la persona distinguida en la décima edición del premio ha tenido lugar este miércoles en San Sebastián, en el marco del congreso Talaia, que se celebra en el recién inaugurado Gastronomy Open Ecosystem (GOe), espacio de ciencia, innovación y emprendimiento del Basque Culinary Center.
Landa, de la que se ha proyectado un vídeo y que recogerá el galardón en una ceremonia en San Sebastián en noviembre, ha recibido la distinción como un reconocimiento a un trabajo colectivo, al "esfuerzo de muchas personas a lo largo de 20 años dedicados a impulsar la misión de 'La Cocina'".
"Es un honor aceptar este premio por todos los que hemos trabajado en La Cocina y los que le han echado ganas a sus negocios y que, al compartir sus historias conmigo, me han demostrado lo que se puede hacer. Lo comparto con mis colegas pasados y presentes", ha destacado.
Este galardón pionero, dotado con 100 000 euros, e impulsado por el Gobierno Vasco y el BCC, premia a quienes utilizan la cocina como herramienta de transformación social, en ámbitos como la sostenibilidad, la educación alimentaria, la salud, la nutrición, la integración cultural, el desarrollo económico local, la biodiversidad y la innovación científica.
El jurado, presidido por Joan Roca y formado por algunos de los más destacados cocineros del mundo, no lo ha tenido "nada fácil" entre un gran número de "propuestas maravillosas", ha señalado el chef catalán, aunque finalmente hubo acuerdo para reconocer el 'papel clave' que Landa ha realizado en 'La Cocina', una iniciativa a la que se incorporó en 2008.
En ella se generan "oportunidades de formación, incubación y acompañamiento" para que sus beneficiarios "puedan liderar sus propios negocios y hacerlos rentables", y que estos "se vuelvan parte del corazón productivo de sus ciudades, transformando así sus entornos a través de la gastronomía".
Además, el jurado ha otorgado sendas menciones especiales a João Diamante, por su trabajo en Brasil, en el que utiliza la formación en gastronomía "como herramienta de superación", y a Matthew Evans, por su contribución como divulgador en Australia para "concienciar sobre los desafíos de producir alimentos de manera ética y sostenible".
Leticia Landa nació en Texas y, como hija de inmigrantes mexicanos, "conoce de cerca lo que supone integrarse a una comunidad distinta a la de los suyos, a través del trabajo y la educación".
"Repartiendo su tiempo entre cocinas e iniciativas de voluntariado, se formó en Antropología. En 2008, se sumó a 'La Cocina', donde su papel ha sido clave dentro de la propia evolución de un proyecto cuya red incluye actualmente unos 100 negocios, entre los que están en incubación y los ya graduados", según ha informado el BCC en una nota.
Más de 40 restaurantes, cafés y kioscos de la bahía de San Francisco han pasado por el programa de 'La Cocina'. Uno de sus mayores logros es que el 70 % de los participantes cuenta con negocios activos diez años después de graduarse.
