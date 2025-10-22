Leticia Landa estatubatuarrak irabazi du Basque Culinary World Prize 2025 saria
Joan Roca buru izan duen epaimahaiak Landa saritzea erabaki du, La Cocina proiektuan egin duen lanagatik. San Frantziskon (AEB) sukaldaritza munduan sartu nahi duten eta bazterketa-egoeran dauden komunitateetako talentudunei zuzendutako proiektua da.
Mexikar jatorriko Leticia Landa estatubatuarrak irabazi du Basque Culinary World Prize 2025 saria, La Cocina proiektuan egin duen lanagatik. San Frantziskon (AEB) sukaldaritza munduan sartu nahi duten eta bazterketa-egoeran dauden komunitateetako talentudunei zuzendutako proiektua da.
Ateak zabaldu berri diuten Gastronomy Open Ecosystem (GOe) espazioan egiten ari diren Talaia kongresuan iragarri da sariaren hamargarren ekitaldiko irabazlearen izena.
Landari buruzko bideo bat proiektatu da ekitaldian. Azaroan jasoko du saria, Donostian egingo den zeremonia batean, baina azaldu duenez, saria lan kolektibo baten aitortza da, "20 urtez La Cocinaren misioari tinko heldu dioten pertsona askoren ahaleginari" aitortza, hain zuen ere.
"Ohorea da sari hau La Cocinan lan egin dugun eta indarrak batu dituzten guztion izenean jasotzea; horiek, euren istorioak nirekin partekatuta, frogatu didate zer egiteko gai diren. Iraganeko eta oraingo lankide guztiekin elkarbanatzen dut sari hau", esan du Landak.
100.000 euroko sari aitzindaria Eusko Jaurlaritzak eta BCCk sustatzen dute eta hainbat arlota, besteak beste, jasangarritasunean, elikadura-heziketan, osasunean, nutrizioan, integrazio kulturalean, tokiko garapen ekonomikoan, biodibertsitatean eta berrikuntza zientifikoan sukaldaritza gizartea eraldatzeko tresna gisa erabiltzen duten pertsonak saritzen ditu.
Munduko sukaldari garrantzitsuenetako batzuek osatu dute Joan Roca buru duen epaimahaia, eta, azaldu dutenez, ez da "batere erraza" izan "proposamen zoragarri" ugariren artean aukera egitea. Hala ere, azkenean, bat etorri ziren epaimahaikideak Landak La Cocina ekimenean egin duen "funtsezko lana" aitortzeko.
Proiektu horretan "prestakuntza, inkubazio eta laguntza aukerak" sortzen dira, onuradunek "beren negozioak gidatu eta errentagarri egin ditzaten", eta horiek "hirien bihotz produktiboaren parte bihur daitezen, horrela, beren inguruneak gastronomiaren bidez eralda ditzaten".
Gainera, epaimahaikideek aipamen berezia egin diote João Diamanteri, Brasilen egindako lanagatik, gastronomiako prestakuntza "nork bere buruaren mugak gainditzeko tresna gisa" erabiltzen duelako, eta Matthew Evansi, "elikagaiak modu etikoan eta jasangarrian ekoizteko erronkei buruz kontzientziatzeko" Australian dibulgatzaile gisa egindako ekarpenagatik.
Leticia Landa Texasen jaio zen, eta, etorkin mexikarren alaba den aldetik, "ondotxo daki zer den bere komunitateaz bestelako komunitate batean integratzea, lanaren eta hezkuntzaren bidez".
"Sukalde eta boluntariotza ekimenen artean lanean, Antropologia ikasi zuen. 2008an batu zen La Cocinara, eta bertan haren ñama funtsezkoa izan da proiektuaren bilakaerarako. Egitasmo horrek 100 negozio inguru ditu gaur egun, batzuk, abiatzen, eta beste batzuek jada ezarriak", BCCk ohar batean jakinarazi duenez.
San Frantziskoko badiako 40 jatetxe, kafe eta kioskok baino gehiagok hartu dute parte La Cocina programan. Lorpen handienetako bat da parte-hartzaileen % 70ek negozio aktiboak dituztela programa horretan graduatu eta hamar urtera.
