El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco condena el "boicot" a dos ertzainas en EHU

Parte del alumnado del curso de Criminología protestó por la propuesta de que estos agentes, también alumnos, dieran una charla, por lo que el profesorado decidió cancelar la dinámica.
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak bi ertzaini EHUn egindako "boikota" gaitzetsi du
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha condenado el "boicot" el martes pasado en la Facultad de Derecho del campus de la Universidad del País Vasco (EHU) en San Sebastián a dos ertzainas que iban a liderar una dinámica de trabajo en el curso de Criminología.

En un comunicado, el Departamento vasco de Seguridad ha denunciado que estos dos agentes, a petición del profesorado, fueron emplazados a, "desde su experiencia", impartir una charla para el resto de los estudiantes del curso.

"Parte del alumnado protestó por este hecho y el profesorado decidió cancelar la dinámica", han indicado las mismas fuentes. Desde el Departamento de Seguridad han condenado "enérgicamente el boicot recibido por estos dos ertzainas, estudiantes de criminología, por parte del alumnado".

A su juicio, "son hechos que ponen en evidencia la intolerancia hacia la Ertzaintza de algunas personas que impiden que los ertzainas puedan ejercer sus derechos ciudadanos, como cualquier otra persona, con total libertad".

Asimismo, el Departamento de Seguridad ha trasladado su "solidaridad a los dos ertzainas, víctimas de este boicot, que se están formando para ofrecer un mejor servicio público".

