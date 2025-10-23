Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak bi ertzaini EHUn egindako "boikota" gaitzetsi du
Kriminologia ikastaroko ikasle batzuek protesta egin zuten agente horiek hitzaldi bat eman ez zezaten, eta irakasleek dinamika bertan behera uztea erabaki zuten.
EHUren Donostiako campuseko Zuzenbide Fakultatean, Kriminologia ikastaroan lan-dinamika bat gidatu behar zuten bi ertzaini boikota egin zaiela gaitzetsi du Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak.
Ohar batean, Segurtasun Sailak azaldu du bi agente horiek, irakasleek eskatuta, ikastaroko gainerako ikasleentzako hitzaldi bat ematera gonbidatu zituztela, "beren esperientziatik abiatuta".
Alabaina, ikasle batzuek “protesta” ezin zutela eta, ondorioz, irakasleek dinamika bertan behera uztea erabaki zuten. Hala, Segurtasun Sailetik gogor gaitzetsi dute kriminologiako ikasle ere diren bi ertzain horiek jasotako “boikota”. “Horrelako ekintzek agerian uzten dute pertsona batzuek Ertzaintzarekiko duten intolerantzia eta ertzainek, beste edozein pertsonak bezala, askatasun osoz hiritar bezala dituzten eskubideak eragotzi izana”.
Era berean, Segurtasun Sailak elkartasuna adierazi die "boikot horren biktima izan diren eta zerbitzu publiko hobea eskaintzeko prestatzen ari diren bi ertzainei".
Milia Kuantikoa, zientzia esparruan egiten duten lana ikusarazteko tresna
Aurkezpenean izan dira Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburu Juan Ignacio Perez Iglesias, EHUren Gipuzkoako campuseko errektoreorde Juana Goizueta eta Basque Quantumen zuzendari Javier Aizpurua. Bisita birtualerako sarbidea ibilbideko totem fisikoetan instalatutako QR kodeen bidez eta Basque Quantumen webgunearen bidez eskuratu daiteke.
Giza Eskubideen Europako Auzitegiak Espainia zigortu du Iruñean izandako bortxaketa bikoitz bat behar bezala ez ikertzeagatik
Epaiak 2023ko azaroan bi neska iruindarrek aurkeztutako demanda ebazten du. Salaketa horren arabera, 2016ko abenduan bortxatuak izan ziren kontzientzia eta borondatea baliogabetu eta mendetasun kimikoko substantziaren bat (burundanga) emanez zentzu oro kendu ondoren; eta bortxaketa horiek zigorrik gabe geratu ziren, Nafarroako epaitegiek eta auzitegiek kasua artxibatu zutelako epaiketarik egin gabe.
Urtero legez, Balmasedan, putxera bete indaba
Aurten, errekorra hautsi dute eta 231 parte-hartzaile izan dira lehian indaba-jan onenaren tituluagatik. Goizean zehar haizea ibili da, baita euria ere, ez diote jai-giroari enbarazurik egin.
Bilboko gazte bat ikertzen ari dira, TikTok bidez makila-estokeak fabrikatu eta saltzeagatik
Bilboko Udaltzaingoak izapideak ireki ditu San Adriango bizilagun baten aurka. 33 urteko gizonak makila-estokeak fabrikatu eta saltzen zituela zabaltzen zuen sare sozialetan, bideoen bidez.
Benjamin borraskak hainbat intzidentzia eta gorabehera eragin ditu, gehienak errepideetan
Kamioi batek artaziarena egin du N-1ean, Villabona parean, eta errepidea itxi behar izan dute Donostiara bidean. 09:00ak aurretik ezbeharra izan duen Ibilgailua erretiratu dute. Halaber, haize-ufada zakarren ondorioz, zuhaitz bat bidera erori da Meñakan, eta BI-631 errepidea guztiz itxi dute, Bermeora bidean.
45 urte Ortuellako tragediatik, oraindik sendatu ez den zauria
1980ko urriaren 23an, 50 adingabe eta 3 heldu hil ziren Marcelino Ugalde ikastetxe publikoan, gas-leherketa batean. Eskola jada ez da existitzen, baina tragedia haren minak oroimenean irauten du, 45 urte geroago.
Sute izugarri batek Zumaiako baserri bat erre du
Ez da inor zauritu, eraikina hutsik zegoelako. Suhiltzaileak bertaratu dira, sutea itzalitzeko eta sutea zerk eragin duen jakiteko. Zumaia eta Getaria lotzen dituen N-634 errepidea itxi behar izan dute, garrak itzali arte.
Eusko Jaurlaritzak jarduera fisikoa eta ongizatea sustatzeko Mugiment Mahaia aurkeztu du
Mugiment Mahaiaren helburua aldaketa soziala sortzea da, sinergiak sortuz eta modu koordinatuan lan eginez.
Gasteizko Judimendi parkeko lanak geldiarazi dituzte, aztarna arkeologikoak aurkitu dituzte eta
Hezur-hondarrak aurkitu zituzten tirolina eta beste jolas batzuk jartzeko lanak gauzatzen ari ziren bitartean.