Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak bi ertzaini EHUn egindako "boikota" gaitzetsi du

Kriminologia ikastaroko ikasle batzuek protesta egin zuten agente horiek hitzaldi bat eman ez zezaten, eta irakasleek dinamika bertan behera uztea erabaki zuten.

EITB

Azken eguneratzea

EHUren Donostiako campuseko Zuzenbide Fakultatean, Kriminologia ikastaroan lan-dinamika bat gidatu behar zuten bi ertzaini boikota egin zaiela gaitzetsi du Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak.

Ohar batean, Segurtasun Sailak azaldu du bi agente horiek, irakasleek eskatuta, ikastaroko gainerako ikasleentzako hitzaldi bat ematera gonbidatu zituztela, "beren esperientziatik abiatuta".

Alabaina, ikasle batzuek “protesta” ezin zutela eta, ondorioz, irakasleek dinamika bertan behera uztea erabaki zuten. Hala, Segurtasun Sailetik gogor gaitzetsi dute kriminologiako ikasle ere diren bi ertzain horiek jasotako “boikota”. “Horrelako ekintzek agerian uzten dute pertsona batzuek Ertzaintzarekiko duten intolerantzia eta ertzainek, beste edozein pertsonak bezala, askatasun osoz hiritar bezala dituzten eskubideak eragotzi izana”.

Era berean, Segurtasun Sailak elkartasuna adierazi die "boikot horren biktima izan diren eta zerbitzu publiko hobea eskaintzeko prestatzen ari diren bi ertzainei".

Ertzaintza EHU Gizartea

