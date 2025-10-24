Navarra
La feria de Elizondo, la primera sin ganado por la dermatosis nodular

Elizondoko azoka
18:00 - 20:00
Elizondo, esta mañana. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Elizondoko azoka, ganadurik gabe egin den lehena dermatosi nodularraren ondorioz

Última actualización

La feria de Elizondo ha mostrado hoy una imagen completamente inusual. El espacio en el que debería de haber más de 500 cabezas de ganado, ha estado vacío a consecuencia de la prohibición por la dermatosis nodular. 

Ganadería Navarra Sociedad

