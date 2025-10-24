Nafarroa
Elizondoko azoka, ganadurik gabe egin den lehena dermatosi nodularraren ondorioz

Elizondoko azoka
18:00 - 20:00
Elizondo, gaur goizean. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Elizondoko azokak ezohiko irudia erakutsi du gaur. 500 abelburu baino gehiago egon beharko lukeen eremua hutsik egon da dermatosi nodularrak eragindako debekuaren ondorioz.

Abeltzaintza Nafarroa Gizartea

