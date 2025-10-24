Elizondoko azoka, ganadurik gabe egin den lehena dermatosi nodularraren ondorioz
Elizondoko azokak ezohiko irudia erakutsi du gaur. 500 abelburu baino gehiago egon beharko lukeen eremua hutsik egon da dermatosi nodularrak eragindako debekuaren ondorioz.
Hauek dira Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan dermatosi nodular kutsakorraren aurka indarrean dauden kautelazko neurriak
Abere-azokak eta -bilkurak bertan behera utzi dira espezie guztientzat, txakurren eta katuen kasuan izan ezik. Gainera, animalien mugimenduak kontrolatzeko neurriak aktibatuko dira, eta ibilgailuak eta garraio-elementuak desinfektatu eta intseskuak kentezeko neurriak hartuko dira.
Hauek dira dermatosi nodularra dela-eta Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan bertan behera utzi dituzten feriak
EAEn eta Nafarroan azaroaren 30era arte egongo da indarrean debekua, eta Ipar Euskal Herrian, berriz, azaroaren hasierara arte. Edozein kasutan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren arabera, lurralde guztietan debekua luzatzea erabaki dezakete.
Olarizuko landare-labirintoa kritiken artean inauguratu dute, landareak ez baitira mardulak
Gasteizko Udalak Olarizuko parkeko landare-labirintoa inauguratu du. 440.000 euroko proiektua da, zati batean Europako funtsekin finantzatua. Hala ere, emaitzak etsipena eragin du bertaratu direnen artean; izan ere, landareak txikiak dira oraindik, eta, hosto erorkorrekoak direnez, bideak erabat agerian daude.
Osakidetzatik erretiratutako hainbat anbulantziak bigarren eskuko merkatuan amaitu dute
2015eko anbulantzia bat, larrialdietako euskal zerbitzu publikoan erabiltzen dena, 7.000 euroan eskaintzen da salerosketa-orri batean, bereizgarriak eta ekipoak oraindik ikusgai dituela. Ambulancias Gipuzkoa enpresa esleipendunak ohartarazi du ezin dutela zirkulatu ikur ofizialak ezabatu gabe.
Bizkaibuseko autobusek segurtasun-manparak izango dituzte erasoak saihesteko
Azken urtean Bizkaibuseko gidariek eta ikuskatzaileek 67 eraso jasan dituzte, 6 eraso fisiko tartean.
Gloria Totoricagüenak jasoko du 2025eko Manuel Lekuona saria, euskal diaspora ikertzen eta zabaltzen egindako lanagatik
Euskal komunitate globalean eta Euskal Herriko errealitate kulturala nazioartean sustatzen espezialista nagusietako bat aitortu du Eusko Ikaskuntzak.
Jendetza hurbildu da gripearen aurkako txertoa jartzeko txertaketa gune handira, Bilbon
Casillako pabiloian dago, eta astelehenetik igandera egongo da irekita, 08:00etatik 20:00etara, gutxienez bi astez. 14 urtetik gorako bizkaitarrak joan daitezke bertara, eta ez da hitzordurik hartu behar. Ilara luzeak eratu dira gaur.
Ba al zenekien zure etxeak urtean 8 tona CO₂ kutsatzen dituela?
Garraioa, elikadura eta etxebizitza dira EAEko etxeetako emisio gehienak.