Abierta la exposición "Próxima parada: Amara-Easo" en el antiguo parque de bomberos de la calle Easo

Donostiako Amara-Erasoko trenbide inguruan egingo diren etxebizitzen hiru proiektu finalistak aurkeztu dituzte Lehenak, “Habitar el bosque urbano” proiektuak, topoak libre utziko duen eremuan parke handi bat eta etxebizitza-mota askotarikoak egitea du helburu Bigarrena, “Kalerik kale, plazatik plazara” izenekoa, Donostia eta Gasteizko arkitektoek diseinatutakoa da Eta hirugarrenak, “Hari berdez hiria josi” proiektuak, erdigunea Amararekin egitea du helburu Herritarrek, proiektuak ikusteaz gain, ekarpenak egiteko aukera izango dute gaurtik aurrera, Easo kaleko suhiltzaileen parke zaharrean
Exposición "Próxima parada: Amara-Easo". Imagen tomada del vídeo.
Euskaraz irakurri: "Hurrengo geltokia: Amara-Easo" erakusketa, zabalik Easo kaleko suhiltzaileen parke zaharrean
EITB

Se han presentado los tres proyectos finalistas para la construcción de las viviendas en el entorno ferroviario de Amara-Eraso en San Sebastián. Los ciudadanos, además de ver los proyectos, podrán realizar aportaciones a partir de hoy en el antiguo parque de bomberos de la calle Easo.

Mohamed sufrió un robo cuando sacaba dinero de un cajero de Erandio, Bizkaia. Los vecinos de la localidad han recaudado todo el dinero que fue robado. Mohamed se ha mostrado muy agradecido con el apoyo recibido por el pueblo.
Mohamed recupera más del dinero que le robaron, gracias a la solidaridad del pueblo de Erandio

La historia del ciudadano senegalés de Erandio, al que le robaron 3.500 euros mientras compraba en una frutería, ha tenido un final feliz. El establecimiento puso en marcha una campaña de ayuda para que Mohamed pudiera recuperar el dinero con el que iba a visitar a su familia en África, y ha recuperado más de lo que le robaron. Mohamed, exultante, ha agradecido la ayuda económica que le han brindado los vecinos de la localidad.

Haurren digitalizazio osasuntsua sustatzeko gida aurkeztu du Altxa Burua mugimenduak Hego Euskal Herriko dozenaka familia elkartu dira Eibarren, Altxa Burua mugimenduaren lehenengo topaketa orokorrean Nerabeen heren batek 5 ordu ematen ditu batez beste egunean mugikorraren aurrean. Hori gehitu behar zaizkio ikasleen erdiek beste lau ordu igarotzen dituztela eskolako pantailen aurrean Horrenbestez, Altxa Buruak eskatu du berreskuratzea liburuen erabilera ikastetxeetan eta murriztea pantaila aurrean egiten diren orduak
Altxa Burua presenta una guía para promover la digitalización saludable de la infancia

Decenas de familias de Hego Euskal Herria se han dado cita en Eibar en el primer encuentro general del movimiento Altxa Burua. Además de las ponencias que se han realizado, se ha presentado también la guía Doitu, una guía para promover la digitalización saludable de los niños y niñas. Junto a ello, el movimiento ha pedido recuperar el uso de los libros en los centros escolares y reducir las horas que se hacen ante la pantalla.

