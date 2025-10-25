Suceso

Detenido en Bilbao acusado de quemar cinco contenedores, un vehículo, una farola y una lonja

La Policía Municipal ha detenido al presunto autor, tras los hechos ocurridos en la calleo Amadeo Deprit hacia el Casco Viejo.
Euskaraz irakurri: Atxilotu bat Bilbon, bost edukiontzi, ibilgailu bat, farola bat eta lonja bat erretzeagatik
Agencias | EITB

La Policía Municipal de Bilbao ha detenido esta madrugada al supuesto autor de la quema de cinco contenedores, un vehículo, una farola y la persiana de una lonja, cerca del Casco Viejo de la villa.

Según ha informado el cuerpo policial, los hechos han ocurrido en la madrugada del sábado, desde la calle Amadeo Deprit hacia el Casco Viejo.

El presunto autor ha sido detenido en torno a las 02:00 de este sábado, en el entorno del Puente San Antón.

Bizkaia Bilbao Sociedad Casco Viejo de Bilbao

