Detenido en Bilbao acusado de quemar cinco contenedores, un vehículo, una farola y una lonja

La Policía Municipal de Bilbao ha detenido esta madrugada al supuesto autor de la quema de cinco contenedores, un vehículo, una farola y la persiana de una lonja, cerca del Casco Viejo de la villa.

Según ha informado el cuerpo policial, los hechos han ocurrido en la madrugada del sábado, desde la calle Amadeo Deprit hacia el Casco Viejo.

El presunto autor ha sido detenido en torno a las 02:00 de este sábado, en el entorno del Puente San Antón.