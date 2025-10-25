Gertaera

Gizon bat atxilotu dute Bilbon, bost edukiontzi, auto bat, farol bat eta lonja bat erretzea egotzita

Udaltzaingoak hainbat suteren ustezko egilea atxilotu du, Amadeo Deprit kalean sute bat piztu ostean.

Agentziak | EITB

Bilboko Udaltzaingoak bost edukiontzi, auto bat, farol bat eta lonja bateko pertsiana erre omen dituen gizonezko bat atxilotu du gaur goizaldean.

Udaltzaingoak jakinarazi duenez, larunbat goizaldean atxilotu dute, Amadeo Deprit kaletik Alde Zaharrera bidean hainbat sute izan direla jakin ostean.

San Anton zubiaren inguruan atxilotu dute, 02:00ak aldera.

