Intoxicado un trabajador al inhalar gas tóxico en las instalaciones deportivas de Castejón

Un trabajador ha sufrido una intoxicación este sábado por la mañana tras inhalar gas tóxico por la mezcla accidental de ácido sulfúrico y cloro en las instalaciones deportivas de Castejón.



El suceso se ha producido a las 6.18 horas y el afectado, un hombre de 45 años, ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela donde ha quedado ingresado con pronóstico reservado, según informan fuentes del Gobierno de Navarra.



Hasta el lugar se han movilizado los bomberos de los parques de Tudela y Lodosa, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, un equipo médico y la Policía Foral.