NAVARRA
Intoxicado un trabajador al inhalar gas tóxico en las instalaciones deportivas de Castejón

Ha mezclado accidentalmente ácido sulfúrico y cloro. Ha sido trasladado al hospital, donde ha quedado ingresado.
Euskaraz irakurri: Langile bat intoxikatu da Castejongo kirol-instalazioetan gas toxikoa arnastuta
Agencias | EITB

Última actualización

Un trabajador ha sufrido una intoxicación este sábado por la mañana tras inhalar gas tóxico por la mezcla accidental de ácido sulfúrico y cloro en las instalaciones deportivas de Castejón.

El suceso se ha producido a las 6.18 horas y el afectado, un hombre de 45 años, ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela donde ha quedado ingresado con pronóstico reservado, según informan fuentes del Gobierno de Navarra.

Hasta el lugar se han movilizado los bomberos de los parques de Tudela y Lodosa, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, un equipo médico y la Policía Foral.

