Langile bat intoxikatu da Castejongo kiroldegian gas toxikoa arnastuta

Azido sulfurikoa eta kloroa nahastu ditu nahi gabe. Ospitalera eraman behar izan dute, eta bertan geratu da, ospitaleratuta.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Langile bat intoxikatu da larunbat goizean Castejongo kiroldegian azido sulfurikoa eta kloroa nahastu ostean gas toxikoa arnastuta.

06:18an gertatu da, eta 45 urteko gizonezkoa Tuterako Reina Sofia Ospitalera eraman dute, pronostiko erreserbatuarekin, Nafarroako Gobernuko iturriek jakitera eman dutenez.

Tuterako eta Lodosako parkeetako suhiltzaileak, Bizi Euskarri Aurreratuko anbulantzia bat, mediku talde bat eta Foruzaingoa bertaratu dira ezbeharra izan den lekuan.

