Buscan a un hombre de 82 años desaparecido en Yécora

El hombre tiene 168 centímetros de altura y pesa unos 70 kilos. Viste un chándal azul de manga larga y pantalón gris o azul.

Imagen del hombre desaparecido. Fuente: VOSTeuskadi
EITB

Última actualización

Los Servicios de Emergencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi han activado las labores de búsqueda de un hombre de 82 años desaparecido este lunes en Yécora (Álava). La desaparición ha tenido lugar en una zona rural cercana a su lugar de residencia de Bercijana, desde donde ha salido a dar un paseo y no ha regresado.

El hombre, de nombre Marcos, tiene 168 centímetros de altura y pesa unos 70 kilos. Es de complexión delgada y pelo cano. En el momento de su desaparición vestía un chándal azul de manga larga y pantalón gris o azul.

El dispositivo de búsqueda se ha activado a partir de las 15:00 horas y toman parte las patrullas rurales de la comisaría de la Ertzaintza de Laguardia, la sección de drones, un helicóptero de rastreo con efectivos de las secciones de Montaña y de la UVR, la Unidad Canina, bomberos, así como personal voluntario.

En caso de poder aportar alguna información, se ruega contactar con el teléfono de emergencias 112.

