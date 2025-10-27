Ekoran desagertutako 82 urteko gizon baten bila ari dira
Gizonak 168 zentimetroko altuera du eta 70 kilo inguru pisatzen ditu. Mahuka luzeko txandal urdin bat eta galtza gris edo urdinak ditu jantzita.
Euskal Autonomia Erkidegoko Larrialdi Zerbitzuek astelehen honetan Ekoran (Araba) desagertu den 82 urteko gizon bat bilatzeko lanak aktibatu dituzte. Bercijanako bere bizilekutik gertu dagoen landa-eremu batean desagertu da. Oinez ibiltzera irten da goizean eta ez da etxera itzuli.
Marcos du izena gizonak. 168 zentimetroko altuera eta 70 kilo inguruko pisua ditu. Gorpuzkera argala eta ile urdindua du. Etxetik irtetean, mahuka luzeko txandal urdin bat eta galtza gris edo urdin batzuk zituen jantzita.
Bilaketa-dispositiboa 15:00etatik aurrera aktibatu da. Guardiako ertzain-etxeko landa-patruilak, dronen sekzioa, miaketa-helikoptero bat Mendiko eta UVRko atalekin, Txakurren Unitatea, suhiltzaileak eta boluntarioak ari dira bere bila.
Edozein informazio izan dezakeenak 112 larrialdietako telefonora deitu dezake.
