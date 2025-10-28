ENTRE NAVARRA Y ARAGÓN

Avistan un oso en los Pirineos

Maz menditik gertu ikusi dute, Anso ibarran, Nafarroa eta Aragoi arteko mugan. Aurreko asteetan bertako artzainak kexu agertu izan dira hainbat ardi hilik agertu baitira, eta susmoa zen hartzen bat gertu zebilela. Pirinioetan, orohar, 90 bat dira hartzak, baina hemengoan, mendebaldekoan, 6 bat direla uste da.
Euskaraz irakurri: Hartz baten abistea Pirinioetan
EITB

Última actualización

Ha sido visto cerca del monte Maz, en el valle de Ansó, en la frontera entre Navarra y Aragón. En semanas anteriores los pastores se habían quejado de la aparición de varias ovejas muertas y se sospechaba que algún oso andaba cerca. En el Pirineo, se calcula que hay unos 90 osos, unos 6 en el oeste del territorio. 

Animales Pirineos Navarra Sociedad

