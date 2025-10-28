NAFARROA ETA ARAGOI ARTEAN

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hartza ikusi dute Pirinioetan

Maz menditik gertu ikusi dute, Anso ibarran, Nafarroa eta Aragoi arteko mugan. Aurreko asteetan bertako artzainak kexu agertu izan dira hainbat ardi hilik agertu baitira, eta susmoa zen hartzen bat gertu zebilela. Pirinioetan, orohar, 90 bat dira hartzak, baina hemengoan, mendebaldekoan, 6 bat direla uste da.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Maz menditik gertu ikusi dute, Anso ibarran, Nafarroa eta Aragoi arteko mugan. Aurreko asteetan bertako artzainak kexu agertu izan dira hainbat ardi hilik agertu baitira, eta susmoa zen hartzen bat gertu zebilela. Pirinioetan, oro har, 90 bat hartz daude, baina mendebaldeko inguruan 6 bat omen dira. 

Animaliak Pirinioak Nafarroa Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu
Publizitatea
X