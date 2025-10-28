Hartza ikusi dute Pirinioetan
Maz menditik gertu ikusi dute, Anso ibarran, Nafarroa eta Aragoi arteko mugan. Aurreko asteetan bertako artzainak kexu agertu izan dira hainbat ardi hilik agertu baitira, eta susmoa zen hartzen bat gertu zebilela. Pirinioetan, oro har, 90 bat hartz daude, baina mendebaldeko inguruan 6 bat omen dira.
Kamioi batek matxura izan du eta 14 kilometroko auto-ilarak eragin ditu N-1 errepidean, Andoain parean, Irunera bidean
Kamioi batek matxura izan du N-1 errepideko 447. kilometroan, Andoainen, eta errei bat itxi behar izan dute Irunerako noranzkoan. Ondorioz, 14 kilometroko auto-ilarak sortu dira.
GOIDIak, urtebete: Denak huts egin zuen egunaren kronologia
Urriaren 29ko zorigaiztoko goiz hura euri-jasak eta meteorologia-zerbitzuen hainbat alerta piztu zirela hasi zen. Baina, ez erakundeak eta ez herritarrak ez ziren gai izan egoera zenbat zailduko zen aurreikusteko.
Ekoran desagertutako 82 urteko gizon baten bila ari dira
Gizonak 168 zentimetroko altuera du eta 70 kilo inguru pisatzen ditu. Mahuka luzeko txandal urdin bat eta galtza gris edo urdinak ditu jantzita.
115.000 pertsona inguru gerturatu dira Gernika-Lumora Urriko Azken Astelehena ospatzeko
310 postu dira aurten 650 urte baino gehiagoko historia duen Euskal Herriko merkatu tradizional garrantzitsuenetako honetan. Nafarroako Eulate gaztandegiak irabazi du gazta-lehiaketa eta 7.400 euro ordaindu ditu Kanala Beach jatetxeak gazta irabazlea erosteko.
Shigelosi agerraldi batek alarmak aktibatu ditu Bilbon
Eusko Jaurlaritzak bost kasu baieztatu ditu Bizkaiko hiriburuan, eta beste hiru kasu ikertzen ari da.
Osakidetzak astebete aurreratu du gripearen txertaketa herritar guztientzat Bizkaian eta Gipuzkoan
Intzidentzia hirukoiztu egin da iazko datuekin alderatuta, eta ospitaleetan % 75etik gorako batez besteko okupazioa erregistratu da.
EHUk 607 milioi euroko aurrekontu-premia duela adierazi die alderdiei
Egungo aurrekontuaren %78 "eguneroko oinarrizko gastuei aurre egiteko erabiltzen da, eta hori ez da nahikoa".
ZAINDOO, zaintzaileak zaintzeko zerbitzua aurkeztu du Jaurlaritzak
Euskal Autonomia Erkidegoan milioi erdi baino gehiago dira 65 urtetik gorako pertsonak, biztanleriaren % 23. Zainketa-premia gero eta handiagoa denez, Eusko Jaurlaritza zaintzaileak ere babestuko dituzten tresnak garatzen ari da. Zaintzaileei laguntzeko tresna horietako bat ZAINDOO izeneko mugikorrerako aplikazio bat da, eta dagoeneko mila pertsona inguruk erabiltzen dute.
Chat GPTren elkarrizketa-funtzio erotikoak erabiltzaileen datu pribatuak arriskuan jar ditzake
Erabiltzailearen identitatea, helbidea, metadatuak eta elkarrizketen edukia bildu eta hainbat helburutarako erabiltzen ditu gailuak.