Cientos de estudiantes se manifiestan en Bilbao contra el acoso escolar por el caso de Sandra Peña

La menor sevillana se suicidó presuntamente tras sufrir 'bullying' por parte de compañeras de clase. La huelga estudiantil está convocada también a nivel estatal por el Sindicato de Estudiantes. Reclaman que los centros escolares asuman su responsabilidad en los casos de acoso.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ehunka ikasle manifestatu dira Bilbon eskola-jazarpenaren aurka, Sandra Peñaren kasua dela eta
EITB

Última actualización

Manifestaciones Bilbao Niños Educación Sociedad

