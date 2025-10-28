Ikasle Sindikatuak deituta
Ehunka ikasle eskola jazarpenaren aurka manifestatu dira Bilbon, Sandra Peña adingabearen kasua dela eta

La menor sevillana se suicidó presuntamente tras sufrir 'bullying' por parte de compañeras de clase. La huelga estudiantil está convocada también a nivel estatal por el Sindicato de Estudiantes. Reclaman que los centros escolares asuman su responsabilidad en los casos de acoso.
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Sevillako adingabeak bere buruaz beste egin zuen ikaskideek bullyinga egiten omen ziotelako. Ikasle Sindikatuak Estatu mailan ere deitu du ikasleen greba gaur. Jazarpen kasuetan ikastetxeek erantzukizuna beren gain har dezatela eskatu dute. 

Manifestazioak Bilbo Umeak Hezkuntza Gizartea

