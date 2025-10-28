Niños heridos
Los menores de Gaza que reciben asistencia sanitaria en Osakidetza se encuentran en situación clínica estable

Pediatras del Hospital Donostia
Unai Hernández y Cristina Calvo. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Osakidetzan laguntza jasotzen ari diren Gazako haurren egoera kilinikoa egonkorra da

Última actualización

Los menores, en edades comprendidas entre 5 meses y 9 años, padecen traumatismos, cardiopatías congénitas, problemas gastrointestinales y enfermedades hematológicas, entre otros. A lo largo de los próximos días, se realizarán más pruebas para definir el tratamiento..

Franja de Gaza Palestina Osakidetza Hospital Donostia Sociedad

hospital donostia ospitalea osi donostialdea efe
En Directo
Hace  min.

Los cinco menores procedentes de Gaza atendidos por Osakidetza se encuentran en una situación clínica estable

El Servicio Vasco de Salud trata a 2 de estos menores en el Hospital Universitario Cruces, a otros 2 en el Hospital Universitario Donostia y a 1 de los menores, por primera vez, en el Hospital Universitario Basurto. Los menores, en edades comprendidas entre 5 meses y 9 años, padecen traumatismos, cardiopatías congénitas, problemas gastrointestinales y enfermedades hematológicas, entre otros.
