Haur zaurituak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Osakidetzan laguntza jasotzen ari diren Gazako haurren egoera klinikoa egonkorra da

Pediatras del Hospital Donostia
18:00 - 20:00

Unai Hernandez eta Cristina Calvo. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

5 hilabete eta 9 urte bitarteko adingabeek traumatismoak, sortzetiko kardiopatiak, arazo gastrointestinalak eta gaixotasun hematologikoak dituzte, besteak beste. Datozen egunetan, proba gehiago egingo dira tratamendua zehazteko.

Gazako Zerrenda Palestina Osakidetza Donostia Ospitalea Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu
Publizitatea
X