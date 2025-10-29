Herido grave el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla

Un accidente grave ha tenido lugar a primera hora de este miércoles en la BI-3651, a la altura del punto kilométrico 25, en Zalla (Bizkaia), tras la colisión entre un tren y una furgoneta.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, tras arrollar a la furgoneta, el tren ha descarrilado, si bien inicialmente parece que no se han registrado heridos entre los pasajeros.

El accidente se ha registrado en el paso a nivel sobre la carretera BI- 3651, en Zalla, y en ese punto trabajan los servicios de emergencia que están atendiendo al conductor herido. La carretera está cortada en ambos sentidos.