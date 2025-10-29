Trafiko-istripua
Furgoneta bateko gidaria larri zauritu da Zallan, tren batek ibilgailuaren kontra talka eginda

Istripuaren ondorioz, trena errailetik atera da, baina, dirudienez, bidaiarietako bat ere ez da zauritu.

EITB

Tren batek furgoneta bat harrapatu du asteazken honetako lehen orduan BI-3651 errepideko trenbide-pasagunean, Zallan. Istripuaren ondorioz, furgonetako gidaria larri zauritu da.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, furgoneta harrapatu ostean, trena errailetik atera da. Dirudienez, hasiera batean ez da bidaiaririk zauritu.

Istripua BI- 3651 errepideko trenbide-pasagunean gertatu da, Zallan, eta puntu horretan lanean ari dira larrialdi-zerbitzuak, zauritutako gidaria artatzen.

Errepidea moztuta dago bi noranzkoetan.

