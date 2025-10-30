Entrevista en ETB2
Miren Arzalluz: "El Guggenheim se caracteriza por esa doble vertiente; ser internacional y estar enraizado en el país"

18:00 - 20:00
Miren Arzalluz
Euskaraz irakurri: Miren Arzalluz, Guggenheimeko zuzendaria: "Alde bikoitzak bereizten du museo hau: nazioartekoa izateko eta, aldi berean, herri honetan sustraituta egoteko bokazio hori"
author image

EITB

Última actualización

Arantza Ruiz entrevista a la directora del Museo Guggenheim Bilbao en el programa "12 minutos" de ETB2 con la que hablará sobre el rumbo y los retos del museo de Bilbao. La entrevista completa se podrá seguir este jueves, a las 21:35 horas, tras el "Teleberri", y después en EITB Nahieran.

Guggenheim Sociedad

