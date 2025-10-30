Elkarrizketa ETB2n
Miren Arzalluz: "Museo honen dimentsio bikoitzak erakartzen nau; nazioartera begira baina herrian errotuta dago”

18:00 - 20:00
Miren Arzalluz
EITB

Arantza Ruizek Guggenheim Bilbao Museoko zuzendaria elkarrizketatuko du ETB2ko "12 minutos" saioan. Museoaren norabideaz eta erronkez arituko da berarekin. Elkarrizketa osoa ostegun honetan izango da ikusgai, 21:35ean, "Teleberri" albistegia amaitzean, eta ondoren EITB Nahieran atarian.

Guggenheim Gizartea

