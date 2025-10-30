Polémica
Cámaras en las aulas: los sindicatos critican la medida, Educación argumenta un uso pedagógico

Kamerak ikastetxe publikoetan
18:00 - 20:00
Kamera bat. Argazkia: EITB.
Euskaraz irakurri: Kamerak ikasgeletan: sindikatuak kexu, hezkuntzak dio helburu pedagogikoa dutela

Última actualización

Los sindicatos denuncian la instalación de cámaras en varios colegios públicos sin información suficiente sobre su uso. Aseguran que se vulnera la intimidad del profesorado y de los menores, y temen que sirvan más para vigilar que para enseñar.


Educación Sindicatos Sociedad

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

