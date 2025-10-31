Localizan el cuerpo sin vida del hombre desaparecido el pasado lunes en Yécora

Los Servicios de Emergencias de Euskadi han hallado este viernes por la tarde el cadáver del hombre de 82 años de edad que constaba como desparecido desde el pasado lunes en el municipio alavés de Yécora, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.



Sobre 18:00 horas de esta tarde, recursos que participaban en el dispositivo de búsqueda del hombre desde el lunes, coordinados por un técnico de la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco, han localizado el cuerpo sin vida del desaparecido en una zona de difícil acceso.

El pasado lunes, el hombre había salido a pasear en una zona rural cercana a su lugar de residencia de Bercijana. Sus familiares dieron la voz de alerta cuando no regresó de su paseo. Desde entonces, varios efectivos han participado en el dispositivo de búsqueda.