Hilik aurkitu dute joan den astelehenean Ekoran desagertutako gizona

Bilaketa zerbitzuek aurkitu dute gizonaren gorpua, 18:00ak aldera, iristeko zaila den gune batean.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Larrialdi Zerbitzuek ostiral arratsaldean aurkitu dute joan den astelehenetik Ekoran (Araba) desagertuta zegoen 82 urteko gizonezkoaren gorpua, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Gaur arratsaldeko 18:00etan, Larrialdieietako Zuzendaritzako teknikari batek koordinatuta, gizona bilatzeko sortutako dispositiboan parte hartzen ari ziren baliabideek desagertuaren gorpua aurkitu dute, iristeko zaila den gune batean.

Joan den astelehenean, paseatzera atera zen gizona Bercijanako bere etxe inguruko landa-eremu batera. Itzuli ez zela ohartu zirenean desagerpenaren abisua eman zuten senideek eta, ordutik, hainbat agente, teknikari eta boluntarioz osatutako lantaldea aritu da haren bila.

Araba Gizartea

